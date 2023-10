Polak ten finał turnieju ATP zapamięta na zawsze. Było o włos

Jan Zieliński i Monakijczyk Hugo Nys kapitalnie radzili sobie w turnieju ATP 500 w Bazylei. W ćwierćfinale pokonali 6:3, 3:6, 10-7 rozstawionych z numerem pierwszym Ivana Dodiga i Austina Krajicka, a w półfinale ograli 4:6, 6:4, 10-7 rozstawionych z czwórką Jamiego Murraya i Michaela Venusa. W finale ich rywalami byli Santiago Gonzalez i Edouard Roger-Vasselin, turniejowe "trójki".

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Jędrzejczyk zapowiada starty w nowej dyscyplinie!

Jan Zieliński i Hugo Nys przegrali finał w Bazylei. Dwa emocjonujące sety i jednostronny super tie-break

W pierwszym secie obie pary bez problemów wygrywały gemy serwisowe, w związku z czym potrzebny był tie-break. W nim Zieliński i Nys przegrywali już 3:6, ale zaliczyli spektakularny powrót. Obronili aż pięć piłek setowych i doprowadzili do stanu 8-8. Potem zdobyli dwa punkty, dzięki czemu wygrali partię.

Drugi set miał niemal identyczny przebieg jak pierwszy. Znów nie było ani jednego przełamania, żaden z duetów nie miał nawet okazji do zdobycia break-pointu. Ponownie Polak i Monakijczyk przegrywali w tie-breaku 3-6, ale tym razem nie zdołali odrobić strat - Gonzalez i Roger-Vasselin byli bezlitośni i wykorzystali pierwszą piłkę setową.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

W tej sytuacji o tytule zadecydował super tie-break. Zieliński i Nys zaczęli go katastrofalnie, trzykrotnie stracili podanie i przegrywali już 0-6. Potem co prawda zaliczyli mini-break, ale rywale odpowiedzieli dwoma przełamaniami. Następnie Meksykanin i Francuz utrzymali serwis i zwyciężyli 10-1, co dało im tytuł.

Jan Zieliński / Hugo Nys - Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin 7:6(10-8), 6:7(3-7), 1-10

Polak i Monakijczyk za występ w finale otrzymali 300 punktów rankingowych oraz 71,94 tys. euro (przy obecnym kursie ok. 322 tys. zł). Przeciwnicy zgarnęli 500 punktów rankingowych oraz nagrodę pieniężną w wysokości 134,89 tys. euro (603 tys. zł).

Po finale z udziałem Zielińskiego na kort w Bazylei wyszedł Hubert Hurkacz, który gra w finale singla. Jego przeciwnikiem jest Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime. Relację tekstową z meczu można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.