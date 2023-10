Triumf Magdaleny Fręch! Co za finał, co za emocje

Spotkanie nie układało się do końca po myśli Magdaleny Fręch. Źle weszła w mecz, miała problemy ze zdominowaniem rywalki. Popełniała błędy, nie wykorzystywała w pełni lepszych momentów gry. Ale rywalka także często się myliła.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Zacięty finał z udziałem Fręch

Polka zaczęła od przegranego gema serwisowego do zera, musiała gonić Sarę Errani z wyniku 0:2. Pokazała sportową złość i była w stanie odrobić straty z nawiązką. Wywalczyła cztery break pointy, wykorzystała dwa z nich, dzięki czemu wyszła na prowadzenie 4:2.

Włoszka od razu zmniejszyła straty, wygrywając szybko gema przy serwisie Fręch, a potem przy własnym. Doprowadziła do remisu 4:4. Sama mogła wygrać pierwszego seta, ale Polka obroniła break pointa przy stanie 4:4, 30:40. Fręch wrzuciła wyższy bieg w końcówce partii. Uniknęła tie-beaka, przełamując Errani przy pierwszej piłce setowej. Wykorzystała ją i wygrała seta 7:5.

Początek drugiego seta toczył się pod dyktando Polki, szybko wyszła na wysokie prowadzenie 3:0. Niestety, nie zdołała go utrzymać. Zaczęła popełniać liczne niewymuszone błędy, pozwoliła Włoszce złapać kontakt. Przegrała trzy kolejne gemy przy własnym serwisie. Grała piłki łatwe do odegrania, które były prezentami dla Errani. Przeciwniczka polskiej tenisistki bezlitośnie to wykorzystywała. Do tego miała mocniejszą końcówkę seta, którego wygrała 6:4. Fręch przegrała tę partię na własne życzenie.

Decydujący set miał dość podobny przebieg do poprzedniego. Do pewnego momentu Polka nie zostawiała przeciwniczce żadnych złudzeń. Przełamała Errani w czwartym gemie trzeciej partii. Potem łatwo wygrała kolejnego gema i prowadziła 4:1. Wydawało się, że wybiła Włoszkę z rytmu, bo zagrała najlepszy fragment meczu.

Rywalka zanotowała jeszcze jeden dobry zryw, odrabiając dwa gemy. Ale ósmy okazał się kluczowy. Fręch nie dała się rozkręcić Errani zdołała ją przełamać i miała autostradę do wygranej, ale nią nie pomknęła. Włoszka utrudniała życie na tyle, ile tylko mogła. Fręch zakończyła mecz dopiero po piątej piłce meczowej. Trzeci set padł jej łupem 6:4. Za zwycięstwo w Les Franqueses del Vallès pod Barceloną otrzyma 140 punktów do rankingu WTA, co pozwoli jej awansować do siódmej dziesiątki.

Sara Errani (Włochy, WTA 107.) - Magdalena Fręch (WTA 79.) 5:7, 6:3, 4:6