Absolutny dreszczowiec w finale z udziałem "następcy Hurkacza". Aż trzy tie-breaki

Już w przeszłości Kaśnikowski (310. ATP) został okrzyknięty "następcą Hurkacza". Podczas Ortisei Challenger 20-latek udowodnił, że takie określenia nie wzięły się znikąd. W drodze do finału włoskiego turnieju Polak za każdym razem mierzył się z zawodnikami, którzy w rankingu ATP wyprzedzają go nawet o kilkadziesiąt pozycji. Poległ dopiero w finałowym starciu przeciwko Lukasowi Kleinowi (181. ATP). Wcześniej Maks Kaśnikowski wygrywał kolejno z Federico Gaio (213. ATP) 6:3, 5:7, 6:2, Mathiasem Bourgue (255. ATP) 7:6 (3), 6:3, Michaelem Geertsem (268. ATP) 5:7, 6:3,7:6 (4) oraz Gauthierem Onclinem (216. ATP) 6:1, 6:4.

Wielki dzień Maksa Kaśnikowskiego. Przegrał, ale może być z siebie dumny

W niedzielne przedpołudnie Polak w finale Ortisei Challenger zmierzył się Lukasem Kleinem. Kaśnikowski za wszelką cenę próbował uprzykrzać życie Słoweńcowi, który miał z nim ogromne problemy. W pierwszym secie Klein wyszedł na prowadzenie 2:0, jednak 20-latek błyskawicznie doprowadził do wyrównania. Następnie Lukas Klein wygrał gema przy swoim podaniu, przełamał naszego tenisistę i odskoczył na 4:2, ale Maks Kaśnikowski zrobił dokładnie to samo co wcześniej, przez co na tablicy widniał remis 4:4. Pierwsza partia była niesłychanie zacięta i emocjonująca. Przy wyniku 6:6 do wyłonienia jej zwycięzcy potrzebny był tie-break.

W nim Maks Kaśnikowski zagrał jak tenisowy profesor, miał też odrobinę szczęścia. Przy stanie 4:2 piłka niefortunnie odbiła się po taśmie na stronę rywala, Ostatecznie Polak zwyciężył w tie-breaku 7:4 i całym secie 7:6 (4).

Na początku drugiej partii podrażniony Lukas Klein od razu wyszedł na prowadzenie, wygrywając gema przy serwisie Polaka. Przy stanie 3:1 dla Słoweńca wydawało się, że pierwszy raz w meczu może odskoczyć na trzygemowe prowadzenie, ale 20-latek znów stanął na wysokości zadania i cały czas trzymał z rywalem kontakt. Podobnie jak w pierwszym secie Klein znów wygrywał 4:2. Mimo to scenariusz z tamtej partii się nie powtórzył, ponieważ rywal Polaka prowadził 5:3. Wydawało się, że przy swoim serwisie zamknie drugiego seta na wyniku 6:4. Nic bardziej mylnego. Maks Kaśnikowski najpierw wygrał dwa gemy, osiągając remis 5:5, po czym w kolejnym dosłownie miażdżył Słoweńca. Do rozstrzygnięcia tego seta znów był potrzebny tie-break.

Polak zaczął od stracenia trzech punktów, po czym zbliżył się do wyniku 2:3. Później Słoweniec wyszedł na prowadzenie 5:2, a Kaśnikowski znów zdobył dwa punkty. Mimo to tym razem nie udało się wygrać, przez co zawodnicy musieli rozegrać trzecią partię. W ostatnim secie obaj tenisiści dosłownie szli "łeb w łeb". Każdy z nich wygrywał gema przy własnej zagrywce. Przy wyniku 5:4 dla Kleina emocje sięgnęły zenitu. Maks Kaśnikowski po jednej z akcji wydał z siebie głośny, triumfalny okrzyk, a jego rywal uderzył rakietą o kort. Ostatecznie znów partia znów została zwieńczona tie-breakiem, który 8:6 zwyciężył Lukas Klein. Mecz niestety zakończył się minimalną porażką Kaśnikowskiego 7:6 (4), (4) 6:7, (6) 6:7.