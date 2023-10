Iga Świątek poszkodowana w absurdalnym rankingu. Nie do wiary

W ostatnich dniach opublikowany został globalny ranking sportowców ze wszystkich dyscyplin stworzony na bazie ich siły marketingowej. Zestawienie na 2023 rok przygotowała londyńska firma SportsPro, która zajmuje się obsługą branży sportowej w zakresie technologii cyfrowych.

Ranking obejmuje nazwiska 125 zawodników z różnych sportów - m.in. piłki nożnej, tenisa, krykieta, sportów motorowych, MMA, golfa, pływania, koszykówki, baseballa czy snowboardu. W tym gronie znalazło się dwóch polskich sportowców: Robert Lewandowski (16. pozycja) oraz Iga Świątek (58.).

Iga Świątek za wieloma tenisistami

Warto porównać wyniki Świątek w stosunku do innych tenisistów uwzględnionych przez zestawienie SportsPro. Łatwo wtedy wychwycić liczne absurdy, jakie wynikają z zaprezentowanej klasyfikacji.

Wyżej od Igi Świątek znaleźli się: Novak Djoković (11.), Coco Gauff (12.), Naomi Osaka (14.), Aryna Sabalenka (18.), Emma Raducanu (21.), Rafael Nadal (41.), Petra Kvitova (43.), Ons Jabeur (50.) i Carlos Alcaraz (54.). Na 85. miejscu jest Caroline Garcia, na 88. Frances Tiafoe, na 95. Holger Rune, na 97. Jannik Sinner, na 105. Andrey Rublow, a 121. pozycję zajmuje Borna Corić.

Jak wynika ze strony SportsPro, każdy ze sportowców otrzymał odpowiednią liczbę punktów jako sumę trzech składników:

siła marki (maksymalnie 35 punktów) - oceniana na podstawie takich czynników, jak: autentyczność, reputacja, wyniki sportowe, prezencja oraz cel, misja i wartości każdego zawodnika

zasięg rynkowy (45) - oceniany na podstawie takich czynników, jak: zasięg globalny sportowca, wzrost zainteresowania jego osobą, opinie kibiców, zaangażowanie fanów, powszechna znajomość jego sponsorów, dyscypliny sportowej i teamu

aspekty ekonomiczne (20) - oceniane na podstawie wartości rynkowej, sportowca, zarobków, publicznego wsparcia dla ochrony środowiska oraz stopnia, w jakim generuje korzyści społeczne poprzez swoje działania

Iga Świątek otrzymała łącznie 69,02 pkt, z czego odpowiednio 28,77 (siła marki), 25,96 (zasięg rynkowy) i 14,29 (aspekty ekonomiczne). Już na pierwszy rzut oka wspomniane liczby wyglądają absurdalnie, ale spójrzmy na konkretne czynniki w kontekście polskiej tenisistki.

Siła marki

W przypadku Igi Świątek trudno mówić o braku autentyczności, to jedna z najbardziej naturalnych postaci nie tylko w tenisie, ale i światowym sporcie. - Iga Świątek - jak sama mówi - już w szkole była królową memów. Ale jeśli dziś jest ich bohaterką, to nie stanowi obiektu żartów, tylko sprawia, że na twarzy pojawia się życzliwy uśmiech. Za naturalność, dystans i zaangażowanie w sprawy społeczne kibice ją uwielbiają, a dziennikarze i rywalki cenią. Wszyscy zaś czekają, czy zerknie znów do pucharu w poszukiwaniu tiramisu - opisywała jej sposób bycia Agnieszka Niedziałek z portalu Sport.pl.

Reputacja i prezencja to określenia szalenie nieostre, ale tu także trudno wskazywać na braki naszej tenisistki. Wyniki sportowe? Pięć wygranych turniejów w tym roku, w tym czwarty w karierze rangi wielkoszlemowej. Przez ponad pół sezonu występowała w roli liderki rankingu WTA.

Wartości? Świątek angażuje się słowem i czynem we wspieranie zdrowia psychicznego, pomoc Ukrainie zaatakowanej przez Rosję, zachęca kibiców w mediach społecznościowych do czytania książek. To wartości cenne, ale być może jurorzy SportsPro uważają inaczej.

Zasięg rynkowy

W tym zakresie Iga Świątek otrzymała jedynie 55 procent możliwych punktów. I to, mimo że zainteresowanie jej osobą wyrażane jest choćby w liczbie obserwujących w social mediach. Tylko na Instagramie Polka ma ponad 1,3 mln fanów. Ostatnio pojawiło się także zestawienie, zgodnie z których Świątek zajęła pierwsze miejsce w kobiecym sporcie w rankingu najczęściej wyszukiwanych nazwisk w wyszukiwarce Google w ciągu ostatniego roku.

Polka angażuje fanów w mediach społecznościowych, a ci "odpłacają" jej się na wielu turniejach. Podczas niedawnych azjatyckich imprez tenisowych można było zauważyć, jak wielu kibiców przychodziło na treningi Świątek, czekało na autograf, wspierało tenisistkę.

Znajomość dyscypliny? Tenis uchodzi za jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportowych na świecie. Team tenisistki jest powszechnie znany, wystąpił nawet w drugim sezonie serialu tenisowego Break Point na Netfliksie.

Wiele Iga Świątek zyskała w tym roku także na płaszczyźnie sponsorskiej. Jesienią 2022 nawiązała współpracę z agencją IMG - największą agencją marketingową w świecie tenisa. Kilka miesięcy później nawiązała współpracę z takimi sponsorami jak: ON Running, Visa, Infosys czy Porsche. Do tego dochodzą umowy z polskimi firmami PZU czy Oshee oraz obowiązujące od dawna kontrakty z Roleksem i Tecnifibre.

Aspekty ekonomiczne

Pod koniec sierpnia Polka zajęła trzecie miejsce w rankingu "Forbesa" wśród najlepiej zarabiających w tenisie bez podziału na płeć. Przed nią znaleźli się tylko Novak Djoković i Carlos Alcaraz. Ten sam "Forbes" wycenił w czerwcu wizerunek tenisistki na prawie miliard złotych.

Korzyści społeczne? Świątek przekazuje wsparcie finansowe na organizacje zajmujące się zdrowiem psychicznym czy pomagające poszkodowanym wojną w Ukrainie. Polka jest jedną z tych zawodniczek, która nie boi się zabierać głosu w ważnych sprawach społecznych i nie poprzestaje tylko na wypowiedziach.

Jeszcze bardziej absurdalnie wygląda ocena siły marketingowej Igi Świątek, gdy porównamy to z wynikami innych tenisistów w rankingu SportsPro.

Siła marki

Osaka 34,50 Kvitova 33,82 Gauff 31,97 Tiafoe 30,29 Sinner 29,45 Świątek 28,77 Djoković 27,26 Sabalenka 26,08 Alcaraz 25,91 Nadal 25,75 Jabeur 25,07 Raducanu 24,74 Rune 20,36 Corić 19,18 Rublow 18,51 Garcia 18,34

Porównanie wyników tenisistów w tym zakresie szokuje. Pozycję Naomi Osaki można jeszcze zaakceptować, bo choć zawiesiła karierę z powodu macierzyństwa, to nadal należy do gwiazd sportu jako czterokrotna mistrzyni wielkoszlemową.

Jednak z całym szacunkiem do Petry Kvitovej jej rezultat jest trudny do zrozumienia. Czeszka uchodzi za jedną z bardziej doświadczonych tenisistek w obecnym tourze, ale nie należy dziś do ścisłej czołówki (12. miejsce). Wychodzi na to, że aktualnie większa jest siła marki Kvitovej niż mistrzyni US Open Gauff, Roland Garros Świątek, liderki rankingu Sabalenki czy finalistki Wimbledonu Jabeur.

Do tego warto wskazać takie absurdy jak np. większa siła marki Sinnera (4. ATP) od Djokovicia (lider rankingu) czy Tiafoe (14. ATP) w stosunku do Djokovicia i Alcaraza (2. ATP).

Zasięg rynkowy

Sabalenka 44,57 Gauff 43,92 Raducanu 42,62 Djoković 41,97 Jabeur 37,64 Garcia 34,83 Osaka 34,62 Kvitova 32,88 Nadal 29,42 Alcaraz 28,77 Świątek 25,96 Rune 25,10 Rublow 20,34 Tiafoe 16,88 Sinner 14,28 Corić 12,12

W tym elemencie najwięcej punktów zebrała Aryna Sabalenka, choć nie należy nawet do TOP10 rankingu "Forbesa" dla najlepiej zarabiających w ostatnich 12 miesiącach. Białorusinka ma także mniej fanów niż Iga Świątek w social mediach. Trudno mówić o większym zainteresowaniu jej osobą w porównaniu do Polki ze strony sponsorów czy kibiców.

Nie dziwi wysokie miejsce Emmy Raducanu, która w ostatnich latach kojarzy się kibicom tenisa głównie z licznymi umowami sponsorskimi. Zaskakuje wyjątkowo dobry wynik Caroline Garcii, która ma za sobą przeciętny sezon, obserwują ją np. na Instagramie zaledwie niecałe 300 tysięcy osób i poza stronami dotyczącymi tenisa trudno znaleźć wzmianki na jej temat. Mimo to ma więcej punktów niż Świątek, Nadal czy Alcaraz.

Aspekty ekonomiczne

Djoković 18,73 Nadal 18,25 Osaka 15,87 Alcaraz 15,71 Świątek 14,29 Raducanu 12,22 Gauff 12,06 Sabalenka 10,95 Rublow 10,63 Tiafoe 10,16 Sinner 9,21 Jabeur 8,57 Rune 8,25 Kvitova 6,19 Garcia 5,24 Corić 3,02

W tym ostatnim zestawieniu znajdziemy najmniej niespodzianek. Przed Świątek sklasyfikowani zostali jedynie Djoković, Nadal, Osaka i Alcaraz. Każdy z nich zarobił więcej od Polki i wywiera podobny wpływ na kibiców i środowisko sportowe.

Ranking wygenerowany losowo?

Po analizie rankingu SportsPro trudno pozbyć się wrażenia, że w przypadku niektórych tenisistów ich rezultaty wygenerowane zostały w sposób zupełnie losowy. Większa liczba punktów dla Garcii czy Kvitovej, innym razem niższy wynik Alcaraza, Djokovicia czy Świątek. Firma nie przygotowała szczegółowego uzasadnienia swoich obliczeń. Do momentu publikacji tego artykułu SportsPro nie odpowiedziało na pytania Sport.pl.

Można byłoby przemilczeć zestawienie przygotowane przez Brytyjczyków, ale problem w tym, że o ich rankingu informowały czołowe media na całym świecie, nie tylko w Polsce. Tym większym absurdem jest publikowanie klasyfikacji, w której Caroline Garcia ma znacznie większy zasięg rynkowy od Igi Świątek.