Sabalenka grzmi przed WTA Finals. "Nie ten poziom"

Głównym obiektem zmagań WTA Finals w Cancun ma być specjalnie wybudowany kort w sąsiedztwie plaży oraz Morza Karaibskiego. Od kilku dni w mediach przewijały się obrazki, z których wynikało, że organizatorzy mogą nie zdążyć, postawić kortu i trybun na czas. Ostatecznie sztuka ta się udała, jednak temat wśród tenisistek nie ucichł.

Aryna Sabalenka mocno. "To nie jest poziom"

Podczas sobotniej konferencji prasowej głos w tej sprawie ponownie zabrała Aryna Sabalenka. Liderka światowych list już kilka dni temu wypowiadała się na temat zaistniałej sytuacji. I choć obiekt został odpowiednio przygotowany i dzień przed startem imprezy zawodniczki miały czas, aby się z nim zapoznać, to nie obyło się bez krytyki. - To nie jest poziom na finały - przyznała Białorusinka, cytowana przez zagraniczne media.

- Cóż, nie jestem zadowolona, że nie mogliśmy trenować na boisku meczowym. Mamy dziś dosłownie godzinę, jakieś 45 minut, na wypróbowanie stadionu. Inne zawodniczki pewnie też nie są zadowolone - oceniła.

Sabalenka przyznała jednak, że ma świadomość, że zaistniała sytuacja dotyczy wszystkich. - Wiem, że wszyscy jesteśmy w tych samych warunkach. Chodzi mi o to, że zwykle potrzebujemy od trzech do czterech dni, aby dostosować się do warunków. Mam nadzieję, że za rok WTA poradzi sobie lepiej - podsumowała.

Białorusinka podczas turnieju finałowego zmierzy się w grupie z Jeleną Rybakiną, Jessicą Pegulą oraz Marią Sakkari. Z kolei w drugiej grupie rywalizować będzie Iga Świątek, którą czekają mecze z Coco Gauff, Ons Jabeur oraz Marketą Voundrousovą. Pierwszy mecz Polki w poniedziałek 30 października. Finał turnieju zaplanowano na 5 listopada.