Sukces polskiej tenisistki! Pomogły treningi ze Świątek. Brawo!

Przez wiele lat Agnieszka Radwańska była najlepszą polską tenisistką. Długo musieliśmy czekać na kolejną zawodniczkę, która przyniosłaby naszemu krajowi kolejne sukcesy. W końcu pojawiła się Iga Świątek. 22-latka już od niemal dwóch lat dominuje w kobiecym tenisie. Wygrała cztery turnieje wielkoszlemowe, a przy okazji zanotowała serię 37. zwycięstw z rzędu. Przez 75 tygodni nieprzerwanie przewodziła również stawce WTA. Na szczęście w Polsce pojawia się coraz więcej talentów i w najbliższych latach kolejna zawodniczka może przynieść radość kibicom. Duża w tym zasługa samej Świątek.

Iga Świątek ją zainspirowała. Martyna Kubka przed szansą na drugi tytuł w karierze

Mowa o Martynie Kubce. We wrześniu miała ona okazję trenować ze Świątek na kortach Legii Warszawa, kiedy to druga rakieta świata przygotowywała się do US Open. I wyniosła z tych ćwiczeń ogromną wiedzę i doświadczenie, czego efekty widzimy w ostatnich tygodniach.

Od tego czasu Kubka rozegrała 14 meczów singlowych i 10 spotkań w deblu. Odniosła aż 21 zwycięstw, co przełożyło się na pierwszy w karierze tytuł ITF w Egipcie w grze pojedynczej i dwa triumfy w rywalizacji podwójnej. A już w niedzielę zawodniczka stanie przed szansą, by unieść kolejny puchar w górę.

Obecnie gra w turnieju w Stambule, gdzie dotarła już do finału imprezy. Najpierw bez większych problemów rozprawiła się z Caglą Buyukakcay, Anną Snigiriewą czy Eleną Milovanović. Z kolei w sobotę wyeliminowała Aylę Aksu, choć nie było to dla niej łatwe spotkanie. Wygrała pierwszy set 6:3, a w drugim gra była bardzo wyrównana. Ostatecznie doszło do tie-breaka, w którym silniejsza była Turczynka (3). Rywalka nie poszła jednak za ciosem i zaczęła popełniać błędy. Z tego skorzystała Polka, wygrywając 6:4 i w całym meczu 2:1. Warto podkreślić, że nasza zawodniczka zdobyła aż 19 asów serwisowych.

Szansa na spory awans w rankingu WTA

Teraz przed nią finał, w którym zagra z rozstawioną z numerem siódmym Anastazją Kulikową. Mecz odbędzie się w niedzielę 29 października o godzinie 11:30 czasu polskiego. Jeśli Polce uda się wygrać drugi tytuł w karierze, to zaliczy spory awans w rankingu WTA. Obecnie zajmuje 443. pozycję. Zwycięstwo dałoby jej skok do czwartej setki, a nawet w okolice 350. miejsca. Jak dotąd najwyższą lokatę zajmowała we wrześniu 2023 roku - 440.

22-latka rywalizowała też w deblu w Stambule, ale przygodę zakończyła w półfinale. Wówczas w parze z Iloną Georgianą Ghioroaie uległy duetowi Dalila Jakupović/Anita Wagner 5:7, 4:6.