ATP w Bazylei. O której gra Hurkacz w finale? Gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Hubert Hurkacz zagra o tytuł w halowym turnieju ATP 500 w Bazylei. W decydującym spotkaniu jego przeciwnikiem będzie Felix Auger-Aliassime, z którym nie ma korzystnego bilansu. Polak musi się postarać, gdyż cały czas walczy o udział w kończącym sezon turnieju ATP Finals - triumf w finale mocno by go do tego przybliżył. Kiedy i o której mecz Hurkacza? Gdzie oglądać? Transmisja na żywo w TV i stream online.

