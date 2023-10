Świątek weszła na kort i od razu schody. Niepokojący szczegół [WIDEO]

Już w niedzielę 29 października rozpocznie się WTA Finals, w którym wystąpi osiem najlepszych zawodniczek sezonu. W tym gronie znalazła się też Iga Świątek (2. WTA). Polka przybyła do Cancun już na tydzień przed imprezą i korzystała z uroków Meksyku. Z niecierpliwością czekała również na zakończenie budowy stadionu, który wywołał wielkie kontrowersje w ostatnich dniach. Jeszcze w piątek arena nie była gotowa na przyjęcie tenisistek. Jednak w ciągu doby sytuacja diametralnie się zmieniła.

Iga Świątek odbyła już pierwszy trening na korcie głównym w Cancun. Pogoda nie rozpieszcza. Może być dodatkowym rywalem

W sobotę w mediach społecznościowych pojawiły się najnowsze zdjęcia stadionu, które pokazywały, że jest on gotowy do gry. Tego dnia odbyły się już nawet pierwsze treningi, podczas których zawodniczki mogły zapoznać się z nawierzchnią. Wcześniej musiały one korzystać z kortów hotelowych.

Udział w treningu na stadionie w Cancun wzięła też Iga Świątek. Filmik z tego zdarzenia już trafił do mediów społecznościowych. Widać na nim jak Polka spokojnie przygotowuje się do pierwszego meczu pod czujnym okiem trenera Tomasza Wiktorowskiego. Choć forma naszej zawodniczki wygląda nienagannie, to niepokojące są warunki, jakie panują w Meksyku.

Mowa o porywistym wietrze. Na nagraniu widać, jak gwałtownie poruszają się osłony nad krzesełkami na trybunach. Dodatkowo uwagę zwracają palmy okalające stadion, których gałęzie wyginają się we wszystkie strony. Wydaje się, że arena nie jest w odpowiedni sposób osłoniona, co może być dodatkowym utrudnieniem dla zawodniczek. Niewykluczone, że będą one walczyły nie tylko z rywalkami, ale i wiatrem.

Głos w tej sprawie już w czwartek zabrała Jelena Rybakina (4. WTA). Udostępniła w sieci nagranie z jednego z treningów na korcie hotelowym, gdzie zmagała się z porywistym wiatrem. "Świetne warunki do ćwiczeń" - żartowała na Instagramie.

Świątek przed szansą na odzyskanie prowadzenia w rankingu WTA

W piątek rozlosowano grupy WTA Finals. Na pierwszym etapie rywalizacji Polka zmierzy się z Marketą Vondrousovą (6. WTA), Ons Jabeur (7. WTA) i Coco Gauff (3. WTA). Do drugiej grupy trafiły z kolei Aryna Sabalenka (1. WTA), Jelena Rybakina, Jessica Pegula (5. WTA) i Maria Sakkari (9. WTA). Greczynka uzyskała awans na wieńczący sezon turniej po tym, jak wycofała się z niego ósma rakieta świata, Karolina Muchova (8. WTA).

Świątek pierwszy mecz rozegra już w niedzielę nie przed 23:00 czasu polskiego. Wówczas zmierzy się z Vondrousovą. Polka powalczy nie tylko o wygraną w całym WTA Finals, ale i o odzyskanie prowadzenia w rankingu WTA. Obecnie traci do liderki 630 punktów.