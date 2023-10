Rewelacyjne wieści dla Hurkacza przed finałem w Bazylei! Prawdziwy popis

Hubert Hurkacz (11. ATP) wciąż walczy o udział w ATP Finals. W tym tygodniu rywalizuje w ATP 500 w Bazylei, gdzie zdobywa cenne punkty. Wyeliminował kolejno Dusana Lajovicia (53. ATP), Jana-Lennarda Struffa (27. ATP) oraz Tallona Griekspoora (25. ATP). Z kolei w sobotę po trzysetowej walce pokonał Ugo Humberta (28. ATP) 6:4, 3:6, 7:6 (5). Tym samym nie tylko awansował do finału, ale też zwiększył swoje szanse na występ w turnieju wieńczącym sezon. Tym bardziej że potknięcie przydarzyło się jego głównemu rywalowi, Holgerowi Runemu (6. ATP). Duńczyk mógł być przeciwnikiem Polaka w finale, ale ostatecznie uległ obrońcy tytułu.

Hubert Hurkacz poznał rywala. To Felix Auger-Aliassime. Kanadyjczyk wyeliminował Holgera Runego i pomógł Polakowi

W sobotni wieczór szósta rakieta świata zmierzyła się z Felixem Augerem-Aliassime (19. ATP). Choć to Rune był faworytem, to bardzo szybko okazało się, że to nie on będzie nadawał rytm grze. Już w drugim gemie został przełamany. W kolejnych minutach próbował odrobić stratę, ale bezskutecznie. Dość powiedzieć, że nie miał ani jednego break pointa. Tym samym to Kanadyjczyk triumfował 6:3.

Obrońca tytułu poszedł za ciosem. Już w pierwszym gemie drugiej partii wygrał przy podaniu rywala. Tę sztukę powtórzył też w siódmym gemie. Rune wydawał się całkowicie rozbity. Popełnił aż sześć niewymuszonych błędów przy tylko dwóch przeciwnika. Dodatkowo mylił się przy serwisie, z czego bezwzględnie korzystał Kanadyjczyk, który ostatecznie wygrał 6:2 i w całym meczu 2:0.

Tym samym to Auger-Aliassime będzie rywalem Hurkacza w finale ATP 500 w Bazylei. Panowie doskonale znają się i mieli już okazję rywalizować w przeszłości. Niedzielne starcie będzie ich czwartym bezpośrednim pojedynkiem. Lepszym bilansem może pochwalić się Kanadyjczyk - triumfował zarówno w Miami 2019, jak i Halle 2021. Z kolei Polak wygrał ich ostatnie starcie - miało miejsce w Halle w 2022 roku.

Hurkacz z wielkimi szansami na ATP Finals

Choć nasz tenisista nie ma dobrych wspomnień z Augerem-Aliassime, to jego zwycięstwo nad Runem z pewnością go ucieszyło. Jak już wspominaliśmy, to Duńczyk jest głównym przeciwnikiem Polaka w walce o ATP Finals. Obecnie zajmuje on ósme miejsce w rankingu ATP Race z dorobkiem 3290 punktów. Z kolei Hurkacz jest 10. i ma 3075 punktów na koncie. Nawet jeśli Polak wygra w finale, to i tak nie wyprzedzi Runego, ale znacząco się do niego zbliży, bo na zaledwie 15 punktów.

Tę różnicę będzie mógł odrobić już w kolejnym tygodniu, kiedy to wystartuje w ATP 1000 w Paryżu. Jak na razie Hurkacz skupia się na rywalizacji w Bazylei. Mecz o tytuł odbędzie się w niedzielę 29 października nie przed godziną 15:30 czasu polskiego. Zapraszamy do śledzenia relacji na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.