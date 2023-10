Co ze stadionem na WTA Finals? Tam ma grać Iga Świątek

Już w niedzielę 29 października najlepsza ósemka kobiecego tenisa rozpocznie rywalizację w WTA Finals. Turniej wieńczący sezon odbędzie się w meksykańskim Cancun. Wybór gospodarza już od początku budził sporo kontrowersji. I jak się okazało, nie były one bezpostawne. Najwięcej mówiło się o opóźnieniach z budową stadionu. Jeszcze w piątek opublikowane w mediach społecznościowych zdjęcia wskazywały, że organizatorzy mogą się nie wyrobić. Z całej sytuacji ironizowały też same zawodniczki, a kibice zachęcali je do bojkotu zawodów.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Zrobili to! Stadion w Cancun gotowy. WTA Finals niezagrożone

WTA próbowało łagodzić napiętą atmosferę zapewniając, że wszystko będzie gotowe na czas. "Nasze zespoły ciężko pracowały, aby przygotować to wydarzenie w tak krótkim czasie, jaki mieliśmy, i jesteśmy pewni, że wszystko będzie gotowe. Podobnie jak w przypadku wszystkich finałów WTA, mamy jeden kort meczowy" - tak dyplomatyczną odpowiedź wystosowała federacja do naszej redakcji.

I ostatecznie słowa dotrzymała. W sobotę w internecie pojawiły się najnowsze zdjęcia obiektu. Okazuje się, że arena jest już praktycznie gotowa do rywalizacji. Trybuny nie składają się już tylko z metalowych rusztowań, a pojawiły się w końcu siedzenia dla kibiców. Arenę wyposażono również w oświetlenie. Gotowy do gry jest też kort, na którym jeszcze dziś odbędą się pierwsze treningi.

Tę informację potwierdziła również Joanna Sakowicz-Kostecka. "Proszę Państwa, Wysoki Sądzie, to jest kort centralny na WTA Finals! Zrobili to, już niedługo pierwsze treningi. Iga o 10:15" - pisała komentatorka Canal + Sport.

Niesmak po organizacji WTA Finals pozostanie na długo

Mimo że WTA finalnie nie zawiodło, to z pewnością nie ma powodów do dumy. O tej fatalnej organizacji będzie się mówić jeszcze miesiącami. Tym bardziej że oburzone pracami były same zawodniczki. Mowa m.in. o Arynie Sabalence (1. WTA). "Co to jest?!" - dopytywała się liderka rankingu WTA.

O krok dalej poszła z kolei Marketa Vondrousova (6. WTA). Czeszka na swoim Instagramie zamieściła grafikę z doklejonymi twarzami ośmiu zawodniczek. Wcieliły się one w pracownice budowy. Igę Świątek "ubrano" w gustowną różową kamizelkę."Post roku" - pisał dziennikarz Jose Morgado na Twitterze. Z mema zaśmiał się także Jiri Lehecka, 31. rakieta męskiego tenisa.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Już w piątek odbyło się losowanie grup WTA Finals. Na pierwszym etapie rywalizacji Iga Świątek (2. WTA) będzie mierzyć się z Coco Gauff (3. WTA), Ons Jabeur (7. WTA) i Marketą Vondrousovą. Do drugiej grupy trafiły z kolei Aryna Sabalenka, Jelena Rybakina (4. WTA), Jessica Pegula (5. WTA) i Maria Sakkari (9. WTA). Greczynka awansowała do turnieju po wycofaniu się Karoliny Muchovej (8. WTA). Pierwszy mecz Świątek rozegra już w poniedziałek 30 października. Początek nie przed godziną 23:00 czasu polskiego. Jej rywalką będzie Vondrousova.