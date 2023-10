Iga Świątek nie skończy sezonu w WTA Finals. Ma w planach jeszcze jedną dużą imprezę

21 grudnia wystartuje druga edycja World Tennis League - ekscytujące wydarzenie, podczas którego gracze ATP oraz WTA pojawią się Abu Zabi na zawody drużynowe. Turniej odbył się po raz pierwszy w zeszłym roku i brał w nim udział drużyny The Kites, The Falcons, The Eagles i The Hawks w formacie mieszanym. Hawks okazali się mistrzami.

Iga Świątek wówczas tworzyła część ekipy The Kites, która doszła aż do samego finału, lecz tam znalazła swojego pogromcę. - Jestem pewna, że mogę skupić się na innych aspektach meczu, zmienić coś w taktyce albo wdrożyć to, nad czym pracuję w okresie przedsezonowym. Wynik nie jest tutaj najważniejszy. To przede wszystkim zabawa, ale też nauka - mówiła wówczas 22-latka.

Organizatorzy potwierdzili, że Polka weźmie udział również w drugiej edycji wydarzenia. Oprócz niej będą to także m.in. Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Daniił Miedwiediew, Stefanos Tsitsipas i Andriej Rublow, lecz zostało jeszcze trochę miejsc do obsadzenia, gdyż w całej imprezie weźmie udział 16 tenisistów. - Jestem podekscytowany powrotem w tym sezonie i nie mogę się doczekać, aż zobaczę, z kim dołączę na korcie podczas tegorocznej World Tennis League. W zeszłym roku świetnie się bawiliśmy na korcie i poza nim, i mam nadzieję, że pomoże mi to przygotować się na następny sezon - mówił Danił Miedwiediew.

Przewodniczący organizacji Rajesz Banga przemawiał podczas ogłoszenia zawodników. - Naszym celem od pierwszego dnia było stworzenie ekscytującej mieszanki światowej klasy sportu i rozrywki i jesteśmy bardzo podekscytowani współpracą z Abu Zabi w celu zorganizowania najwspanialszego widowiska.