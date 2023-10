Rywalki Świątek mogą się bać. Ta statystyka mówi wszystko

Na 29 października zaplanowano rozpoczęcie WTA Finals, jednak do tej pory meksykański kort w Cancun nie przypomina obiektu, na którym ma grać osiem najlepszych tenisistek świata. Mimo to organizatorzy zapewniają, że turniej odbędzie się zgodnie z planem. W nocy z piątku na sobotę polskiego czasu odbyło się losowanie grup. Przy okazji wydarzenia furorę zrobiła kreacja Igi Świątek.

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Iga Świątek ma doskonały bilans z rywalkami z fazy grupowej WTA Finals

Polka trzeci raz weźmie udział w turnieju WTA Finals. W 2021 roku po porażce z Greczynką Marią Sakkari i Białorusinką Aryną Sabalenką nie wyszła z grupy, natomiast rok temu było już zdecydowanie lepiej. Świątek rozprawiła się z Rosjanką Darią Kasatkiną, Francuzką Caroline Garcią i Amerykanką Cori Gauff, a w każdym z tych pojedynków nie straciła nawet seta. W półfinale na drodze Polki stanęła wspomniana Sabalenka, która zaskakująco przegrała w finale z Garcią.

W tym roku Iga Świątek w fazie grupowej zmierzy się z Ons Jabeur, Marketą Vondrousovą oraz 19-letnią Coco Gauff. Biorąc pod uwagę wszystkie wcześniejsze starcia z wymienionymi zawodniczkami, w sumie Polka triumfowała łącznie aż 14 razy, a tylko w trzech pojedynkach schodziła z kortu pokonana. Z Jabeur bilans Świątek wynosi 4-2. W meczach przeciwko Czeszce Vondrousovej 22-latka wygrywała dwukrotnie, nie ponosząc żadnej porażki. Natomiast z Gauff wiceliderka rankingu mierzyła się aż dziewięć razy, z czego tylko podczas półfinału turnieju Cincinnati okazała się gorsza. Wtedy Iga Świątek przegrała (2) 6:7, 6:3, 4:6, a 19-latka triumfowała w całych zawodach.

Do drugiej grupy trafiły Aryna Sabalenka, Jelena Rybakina, Jessica Pegula i Maria Sakkari, która zajęła miejsce kontuzjowanej Karoliny Muchovej. Bilans Białorusinki z rywalkami wynosi 14-8. Obecnie to Sabalenka jest liderką rankingu WTA, jednak wszystko może się zmienić, jeśli Iga Świątek wygra w Cancun. - W finałach WTA nie będzie łatwych meczów. Oczywiście mierzyłam się z Coco i Marketą w Pekinie oraz US Open, więc jedyną zawodniczką, z którą ostatnio nie grałam, jest Ons. Muszę się tylko skupić na sobie i przyzwyczaić do panujących tu warunków i wszystko powinno być dobrze - powiedziała Świątek w rozmowie z WTA.

Kiedy pierwszy mecz Świątek w WTA Finals 2023?

W pierwszym meczu WTA Finals Iga Świątek zmierzy się z Marketą Voundrousową, która jest triumfatorką ostatniego Wimbledonu. Spotkanie zostanie rozegrane w poniedziałek najwcześniej o godz. 23:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego meczu w serwisie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.