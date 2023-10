Tyle trzeba zapłacić za sukienkę Igi Świątek z ostatniej gali. Kosmiczna cena

Tenisowy sezon 2023 powoli dobiega końca. Przed Igą Świątek (2. WTA) turniej mistrzyń, który odbędzie się już w niedzielę 29 października i potrwa do 5 listopada. Rywalizacja w WTA Finals po raz pierwszy odbędzie się w meksykańskim Canun. Od kilkunastu dni organizatorzy mierzą się z poważnymi problemami dotyczącymi budowy obiektu. "Co to jest?" - pytała wprost Aryna Sbalenka, kiedy zobaczyła zdjęcia dopiero, co powstających obiektów. Jednak WTA uspokaja nastroje. - Nasze zespoły ciężko pracowały, aby przygotować to wydarzenie w tak krótkim czasie, jaki mieliśmy, i jesteśmy pewni, że wszystko będzie gotowe - stwierdziła WTA.

W piątek 27 października o godzinie 19:00 lokalnego czasu odbyła się uroczystość z udziałem wszystkich zawodniczek, które wezmą udział w zawodach. Za sprawą sobotniego losowanie Iga Świątek poznała rywalki, z którymi zmierzy się w fazie grupowej. Polka trafiła do grupy Chetumal wraz z: Coco Gauff, Ons Jabeur oraz Marketą Vondrousovą. Na przyjęciu panie pojawiły się w wyjątkowych kreacjach.

Iga Świątek w pięknej sukience na uroczystości w Meksyku. Znamy cenę

Wśród ubranych w jasne kreacje wyróżniała się 22-letnia raszynianka. Świątek postawiła na długą, czerwoną suknię z odkrytymi plecami. Ubranie wiceliderki światowego rankingu wywarło ogromne wrażenie na internautach, którzy nie szczędzili jej komplementów. Jak się okazuje, Polka zdecydowała się zaszaleć. Jak przekazał portal sportowefakty.wp.pl, jej cenę szacuje się na około 7-8 tysięcy złotych. Zaprojektowała ją najbardziej znana na świecie polska projektantka, Magda Butrym.

W poniedziałek 30 października (po godzinie 23:00 czasu polskiego) Iga Świątek rozpocznie rywalizację w Cacun. Jej rywalką będzie Marketa Vondrousova.