W tenisie dojedzie do rewolucji? "Domagam się tego od 20 lat! Nigdy więcej"

Powszechnie znaną zasadą tenisową jest, że piłka po serwisie nie może dotknąć siatki. W takim przypadku, jeśli wylądowała ona w polu serwisowym, następuje powtórka zagrania - tak zwany let. W turniej ATP oraz WTA na najwyższym poziomie do taśmy przymocowany jest czujny, który informuje sędziego, że taka sytuacja miała miejsce, gdyż często jest to niemożliwe do wychwycenia przez ludzkie oko.

REKLAMA

Zobacz wideo Sosnowski o występach w Clout MMA: Chcę trochę porozrabiać

Dojdzie do rewolucji w tenisie? "Krzyczę o tym od 20 lat!"

Według komentatora tenisowego Steve'a Weissmana przepisowi brakuje merytorycznego uzasadnienia i nie jest on powiązany z żadnymi innymi przepisami, dlatego należy poważnie rozważyć jego usunięcie. "Mówię: koniec z netem podczas serwisu. Dzieje się tak w każdym momencie gry poza serwisem. Koniec z letem" - powiedział Weissman w podcaście Tennis Channel. Jak zauważył, piłka może dotknąć siatki podczas wymiany bez żadnych konsekwencji.

Pomysł dziennikarza spotkał się ze zdecydowanym poparciem ze strony Martiny Navratilovej, która podkreśliła, że apeluje o takie rozwiązanie od dawna. "Domagam się tego od około 20 lat!!! NIGDY WIĘCEJ NETÓW" - napisała 18-krotna mistrzyni wielkoszlemowa na Twitterze.

Taki sposób rozgrywania meczów był już testowany podczas kilku edycji Next Gen ATP Finals. Według "The New York Times" Międzynarodowa Federacja Tenisowa (ITF) przeprowadziła w latach 90. dwuletnie badania, rozważając zmiany przepisów. Przeanalizowała w tym czasie 715 meczów. Najważniejszym wnioskiem jest to, że statystycznie w każdym meczu średnio 4,1 letów i w większości przypadków (65 proc.) nie zapewniały one żadnej przewagi. Większość piłek, które dotykały siatki i lądowały w polu serwisowym, zwykle leciały tym samym kierunku i z tą samą prędkością.