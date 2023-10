WTA Finals 2023. Kiedy pierwszy mecz Igi Świątek? Złe wieści dla Polaków

Dobiega końca tenisowy sezon, który był bardzo udany dla Igi Świątek. Choć Polka straciła prowadzenie w rankingu WTA na rzecz Aryny Sabalenki, to wciąż jest jedną z najlepszych zawodniczek świata. Do liderki tabeli nie traci zbyt wiele, więc niewykluczone, że niebawem znów wróci na prowadzenie.

Zobacz wideo Była numer 1 uważa, że Iga Świątek może przenieść wszystko z mączki na trawę. Trener Igi: Zgadzam się, jak najbardziej

Iga Świątek poznała rywalki w Cacun. Kiedy pierwszy mecz?

W sobotę wczesnym porankiem czasu polskiego Iga Świątek poznała swoje przeciwniczki na turnieju finałowym w Meksyku. Wówczas odbyło się uroczyste losowanie. Rozstawiona z dwójką Świątek trafiła do grupy Chetumal wraz z: Coco Gauff, Ons Jabeur oraz Marketą Vondrousovą. Oznacza to, że znalazły się w niej aż trzy tegoroczne zwyciężczynie wielkoszlemowe z Roland Garros, Wimbledonu oraz US Open.

Polka zdążyła już na gorąco ocenić losowanie. - W finałach WTA nie będzie łatwych meczów. Oczywiście mierzyłam się z Coco i Marketą w Pekinie oraz US Open, więc jedyną zawodniczką, z którą ostatnio nie grałam, jest Ons. Muszę się tylko skupić na sobie i przyzwyczaić do panujących tu warunków i wszystko powinno być dobrze - powiedziała w rozmowie z WTA.

Przypomnijmy, że podczas finałów WTA występuje osiem najlepszych zawodniczek danego sezonu, które najpierw rywalizują w dwóch grupach w systemie każdy z każdym, a potem dwie najlepsze przechodzą do fazy pucharowej.

Kiedy gra Iga Świątek pierwszy mecz w WTA Finals 2023?

Iga Świątek pierwszy mecz w Cancun rozegra w poniedziałek 30 października, kiedy zmierzy się z Marketą Voundrousową. Spotkanie rozpocznie się nie przed godziną 23:00 czasu polskiego. Z uwagi na późną porę, nie są to dobre wieści dla polskich kibiców. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego meczu w serwisie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.