Zła wiadomość dla Hubrta Hurkacza. Zadziałał "Efekt Beckera"

Bardzo dobra forma na koniec sezonu wciąż pozwala wierzyć Hubertowi Hurkaczowi (11. ATP) na zakwalifikowanie się do ATP Finals. Polak jest już w półfinale turnieju ATP 500 w Bazylei, w którym w sobotę zmierzy się z Ugo Humbertem (28. ATP). Dzięki temu klasyfikacji Race wyprzedził Caspera Ruuda i plasuje się aktualnie na dziesiątej pozycji.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Zatorski po pierwszym zwycięstwie w sezonie: Początek sezonu jest dla nas trudny

Zła wiadomość. Rywal ucieka Hurkaczowi w walce o ATP Finals. "Efekt Beckera"

O ósme ostatnie miejsce dające możliwość gry w ATP Finals, Hubert Hurkacz walczy z Taylorem Fritzem oraz Holgerem Rune. Amerykanin odpadł już w drugiej rundzie w Bazylei, ale zdecydowanie lepiej spisuje się Duńczyk. 20-latek w ostatnim czasie był mocno pod formą. Do turnieju w Szwajcarii, gdzie jest rozstawiony z jedynką, wygrał raptem jeden z jedenastu ostatnich meczów. Skłoniło go to do zmiany trenera i zaczął współpracę z Borisem Beckerem.

"Efekt Beckera" - tak lepszą dyspozycję Rune określił hiszpański portal tenisowy "puntodebreak". 20-latek pod wodzą Niemca w Bazylei wygrał już trzy spotkania. Najcięższy bój stoczył w piątkowy wieczór, gdy jego rywalem był Tomas Martin Etcheverry (32. ATP). Rune gładko wygrał pierwszego seta do jednego, jednakże Argentyńczyk w drugim secie znacznie podniósł poziom swojej gry, nie dopuszczając rywala nawet do break pointa. Sam go przełamał raz, co dało mu wyrównanie w setach.

Finałowa partia nie przyniosła żadnego breaka, mimo aż pięciu okazji, więc o wszystkim zadecydował tiebreak. Duńczyk prowadził już w nim 4:1, ale zmarnował dwie piłki meczowe. Musiało dojść do kolejnej zmiany stron przy wyniku 6:6. Mecz z perspektywy Argentyńczyka zakończył najgorzej, jak to możliwe, gdyż przy trzeciej piłce meczowej dla Rune, popełnił podwójny błąd serwisowy.

Awans Holgera Rune do półfinału ATP 500 w Bazylei, w którym zmierzy się z Felixem Augerem-Aliassimem, oznacza, że Hubert Hurkacz nie zdoła wyprzedzić go w rankingu Race w tym tygodniu. W klasyfikacji na żywo Duńczyk zajmuje ósme miejsce z dorobkiem 3290 punktów, natomiast Polak ma na swoim koncie 2955 punktów, a potencjalny triumf w Bazylei da mu 3275 punktów. O losach awansu do ATP Finals najpewniej zdecyduje najbliższy turniej ATP Masters 1000 w Paryżu, a być może także 250 w Metz.

Ranking ATP Race na żywo: