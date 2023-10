Świątek poznała rywalki w grupie WTA Finals. Hit z młodą gwiazdą

Iga Świątek poznała rywalki w fazie grupowej WTA Finals, które rozpoczną się już w niedzielę 29 października. Polka trafiła do grupy pod nazwą Chetumal i zagra m.in. z Coco Gauff. To będzie ich dziesiąte starcie na zawodowych kortach. W tym sezonie spotykały się już czterokrotnie. - W finałach WTA nie będzie łatwych meczów - przyznała Świątek. Dojdzie także do rewanżu za finał Wimbledonu.

3 Fot. Andy Wong / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl