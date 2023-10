Hurkacz już zna rywala w następnym, ważnym turnieju

Hubert Hurkacz ma przed sobą jeszcze co najmniej półfinał turnieju w Bazylei. Rywalizację w Paryżu zacznie w następnym tygodniu.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Hurkacz poznał pierwszego rywala w Paryżu

Wrocławianin notuje naprawdę dobry finisz tego sezonu. Dwa tygodnie temu wygrał turniej ATP 1000 Masters w Szanghaju, teraz jest dwa mecze od triumfu w Bazylei. W Paryżu także będzie chciał zajść jak najdalej. A ma o co grać - nie tylko o zwycięstwo w turnieju, bo wciąż ma szansę na grę w ATP Finals w Turynie.

Pierwszym rywalem Hurkacza w stolicy Francji będzie Sebastian Korda. Amerykanin notuje nieco słabszą końcówkę. W Szanghaju dotarł do półfinału, gdzie musiał uznać wyższość Polaka. Hurkacz wygrał to starcie w dwóch setach 6:3, 6:4. 23. tenisista światowego rankingu pożegnał się z Bazyleą po zaledwie jednym meczu. Przegrał z Argentyńczykiem Tomasem Martinem Etcheverrym w trzech setach 3:6, 6:1, 3:6.

Hurkacz grał z Kordą w tegorocznym Australian Open. Obaj tenisiści stoczyli zacięty bój, który trwał aż trzy i pół godziny. Lepszy okazał się Amerykanin, który okazał się lepszy po pięciu setach. Ostatnia partia skończyła się tie-breakiem, Hurkacz zagrał ich w tym sezonie naprawdę sporo.

Polski tenisista wciąż jest w grze o ATP Finals, a ewentualny sukces w Bazylei i potencjalne zwycięstwo z Kordą mogą go do tego przybliżyć. W tej chwili zajmuje dziesiąte miejsce w rankingu ATP Race z dorobkiem 2945 punktów. Do ósmego Holgera Rune traci 335 punktów, ale Duńczyk także dotarł w Bazylei do półfinału, dlatego wciąż będzie miał przewagę nad Polakiem. Do tego turniej w Paryżu zacznie od drugiej rundy.

Najbliższy mecz Hurkacza w sobotę. O finał w Bazylei zagra z Francuzem Ugo Humbertem (ATP 28.).