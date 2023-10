Rywalka Świątek wraca do gry. To mistrzyni US Open

Emma Raducanu (283. WTA) pozostaje bez gry od 18 kwietnia tego roku. Wtedy Brytyjka odpadła już w pierwszej rundzie turnieju w Stuttgarcie, gdzie przegrała 2:6, 1:6 z Łotyszką Jeleną Ostapenko (13. WTA). W tym roku Raducanu grała niewiele, a jej najlepszym wynikiem była czwarta runda Indian Wells. Problemy zdrowotne, a potem operacja dwóch nadgarstków i kostki sprawiły, że Raducanu nie zagrała w żadnym z pozostałych turniejów wielkoszlemowych w sezonie (Roland Garros, Wimbledon, US Open). Wiadomo, kiedy zwyciężczyni zeszłorocznego US Open wróci do gry.

Wtedy Raducanu wróci do gry. "Czy jest lepsze miejsce na powrót?"

Powrót Raducanu do gry niejako zapowiedział oficjalny profil Australian Open, pisząc na platformie X (dawniej Twitter) krótką wiadomość o treści "wróci do serwowania w 2024". "Raducanu przygotowuje się do wyczekiwanego powrotu do tenisa na początku 2024 roku po ponad sześciu miesiącach przerwy. Na razie pozostaje uziemiona: jej bezpośrednim celem jest przygotowanie się do rozpoczęcia nowego sezonu z nowymi celami, które będą w zasięgu wzroku. Czy jest lepsze miejsce na powrót popularnej gwiazdy niż Australian Open 2024?" - czytamy w artykule na oficjalnej stronie turnieju.

Przyszłoroczny Australian Open potrwa od 14 do 28 stycznia, a poza Raducanu swój powrót do gry zapowiedzieli m.in. Rafael Nadal, Caroline Wozniacki, Angelique Kerber czy Naomi Osaka. Wciąż jednak nie wiadomo, kto poprowadzi Raducanu w nowym sezonie, bo w czerwcu ogłosiła rozstanie z Sebastianem Sachsem, jej ówczesnym trenerem. W ciągu ostatnich dwóch lat Brytyjka miała aż sześciu szkoleniowców. Tenisistka mówiła w rozmowie z BBC, że powodem tak częstych zmian może być jej chęć do zadawania kontrowersyjnych pytań i stawiania sobie kolejnych wyzwań.

Co ciekawe, mimo braku uczestnictwa w Wimbledonie, Raducanu otrzymała od sponsorów odszkodowanie w wysokości 500 tys. dolarów, a portal tennisworldusa.org określił to szaleństwem. Tenisistka otrzymuje łącznie ponad dziesięć mln euro rocznie od sponsorów, a w tym gronie jest m.in. Porsche, Vodafone, Nike, Wilson, Dior, Evian czy British Airways. Raducanu była też trzecią najczęściej wyszukiwaną sportsmenką w Google (9,6 mln wyszukiwań), tuż za Igą Świątek i Coco Gauff.

Do tej pory wielkoszlemowy US Open jest jedynym turniejem wygranym przez Raducanu w tourze. Wtedy Brytyjka pokonała 6:4, 6:3 Kanadyjkę Leylah Fernandez w finale US Open. Najlepszy wynik Brytyjki w Australian Open to druga runda, którą osiągnęła w tym i zeszłym roku.