Hurkacz o krok od upragnionego sukcesu. Oto drabinka ATP w Bazylei

Hubert Hurkacz (11. ATP) zaczął bardzo dobrze. Objął prowadzenie w pierwszym gemie i choć Holender Tallon Griekspoor (25. ATP) wyrównywał wynik, to nasz tenisista skutecznie odpowiadał, wychodząc regularnie na prowadzenie. Tak też było w tie-breaku, gdy Hurkacz miał cztery piłki setowe. Stracił wszystkie i ostatecznie przegrał tę część 6:7. Sytuacja zmieniła się w drugim secie, który Hurkacz wygrał 6:4. W trzecim gra wciąż była zacięta, ale ostatecznie to Polak triumfował 6:4.

Hurkacz, aby awansować do finału w Bazylei, będzie musiał pokonać Ugo Humberta (28. ATP) lub Dominica Stickera (96. ATP). Obaj panowie mierzą się ze sobą w ćwierćfinale. Natomiast w meczu o tytuł zmierzy się z jednym z czwórki:

Holger Rune - Tomas Martin Etcheverry / Aleksander Szewczenko - Felix Auger-Aliassime

Drabinka Hurkacza w Bazylei

półfinał: Ugo Humbert - Dominic Sticker

finał: Holger Rune - Tomas Martin Etcheverry / Aleksander Szewczenko - Felix Auger-Aliassime

Hurkacz wrócił z zaświatów. Olbrzymi come back i krok do sukcesu

Hurkacz wrócił do gry, pokonał rywala i awansował do półfinału turnieju w Bazylei. A to bardzo dobre wieści w perspektywie rankingu ATP Race. Polak wciąż walczy o miejsce w najlepszej ósemce rankingu, by awansować na ATP Finals - ostatni turniej sezonu, w którym gra ośmiu najlepszych tenisistów.

Sytuacja Hurkacza nie jest klarowna. Zagra w ATP Finals pod warunkiem, że dojdzie do finału w Bazylei. Wtedy zyska ważne punkty w rankingu - obecnie ma ich 2945 - i znajdzie się na ósmym miejscu w rankingu. Aby tak się stało, musi się też oglądać na rywali. A konkretniej na Holgera Runego (6. ATP), który musi przegrać w ćwierćfinale szwajcarskiego turnieju, by "zwolnić" miejsce właśnie dla Hurkacza.

Wcześniej dokładnie w taki sposób naszemu tenisiście pomógł Taylro Fritz (9. ATP), który po emocjonującym starciu przegrał z Rosjaninem Aleksanderem Szewczenką (83. ATP) 7:6, 6:7, 6:7.

