Rozstawia rywali po kątach. "Następca Hurkacza" pnie się w górę

Piątek 27 października to data, którą z pewnością na długo zapamięta Maks Kaśnikowski (310. ATP). Tego dnia 20-latek zwyciężył z Mathiasem Bourgue (255. ATP) 7:6 (3), 6:3 i zameldował się w półfinale włoskiego turnieju Ortisei Challenger. O ile pierwszy set był bardzo zacięty, tak w drugim Polak udowodnił, że jego obecna dyspozycja jest świetna.

Maks Kaśnikowski w półfinale! Wcześniej pokonywał wyżej notowanych zawodników

Można stwierdzić, że pierwszy set w ćwierćfinałowym pojedynku z Francuzem był bardzo statyczny. A to dlatego, że obaj tenisiści konsekwentnie wygrywali tylko te gemy, w których serwowali. Najpierw na prowadzenie wyszedł Bourgue, od którego zagrywki rozpoczął się piątkowy mecz. Następnie Polak cały czas doprowadzał do wyrównania, aż na tablicy widniał wynik 6:6. Wtedy rozpoczął się tie-break. W nim to Maks Kaśnikowski wykazał się zimną krwią. Dosyć szybko wyszedł na prowadzenie 3:1, po czym oddał rywalowi jeszcze tylko dwa punkty. Ostatecznie 20-latek zwyciężył pierwszego seta 7:6 (3).

W drugiej partii to Polak rozpoczął od zagrywki. Widać było, że po porażce w pierwszym secie Mathias Bourgue nie jest już tym samym zawodnikiem. O ile wtedy potrafił zwyciężyć każdego gema przy własnym serwisie, o tyle po przerwie od razu oddał dwa z nich. Jednocześnie skoncentrowany Maks Kaśnikowski skutecznie przełamywał i rozpracowywał Francuza, wychodząc na prowadzenie 5:0. Co prawda rywal na moment się obudził i doprowadził do wyniku 3:5, jednak 20-latek w końcu w dziewiątym gemie zakończył pojedynek, wygrywając finalnie 7:6 (3), 6:3. Mecz trwał godzinę i 25 minut.

Wcześniej Polak zwyciężał kolejno z Belgiem Michaelem Geertsem (268. ATP) 5:7, 6:3,7:6 (4) oraz Gauthierem Onclinem (216. ATP) 6:1, 6:4, który jest reprezentantem tego samego kraju. Obecnie 20-latek plasuje się na 310. miejscu, jednak w rankingu ATP Live awansował na 297. pozycję, przeskakując aż trzynastu zawodników. Zbliżył się tym samym do życiowego rekordu, którym było 290. miejsce. Wynik ten może jeszcze znacznie przebić. Gdyby Kaśnikowskiemu udało się wygrać imprezę, będzie miał na koncie 215 pkt. To oznaczałoby awans na 270. miejsce.

Już w przeszłości Maks Kaśnikowski został okrzyknięty następcą Huberta Hurkacza. - Moim celem jest zakwalifikowanie się do eliminacji Australian Open w 2024 roku - mówił w wywiadzie dla Interii Sport w czerwcu tego roku. W półfinale turnieju Ortisei Challenger we Włoszech Kaśnikowski zmierzy się ze zwycięzcą pojedynku Luca Giacomini - Federico Gaio.