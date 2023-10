Rollercoaster w meczu Hurkacza! Niesamowita końcówka

Hubert Hurkacz (11. ATP) wciąż liczy się w walce o udział w wieńczącym sezon ATP Finals. W tym tygodniu rywalizuje w ATP 500 w Bazylei, gdzie radzi sobie bardzo dobrze. Rozegrał już dwa spotkania i nie stracił nawet seta. Najpierw pewnie pokonał Dusana Lajovicia (53. ATP), a następnie rozprawił się z Janem-Lennardem Struffem (27. ATP). Z kolei w piątek 26-latek zmierzył się w ćwierćfinale z Tallonem Griekspoorem (25. ATP).

Zacięty pierwszy set. Hurkacz miał aż cztery setbole. Żadnego nie wykorzystał

Było to trzecie spotkanie tenisistów w zawodowej karierze. Jak dotąd obaj wygrali po jednym starciu - Hurkacz triumfował po pięciosetowym boju w II rundzie Rolanda Garrosa 2023, z kolei Holender wygrał w trzech setach 1/8 finału w Halle 2023. Poprzednie pojedynki zwiastowały więc, że w Bazylei może dojść do niezwykle zaciętego spotkania.

I już pierwszy set pokazał, że tak właśnie będzie. Od początku gra tenisistów była bardzo wyrównana. Każdy z nich pewnie wygrywał przy własnym podaniu. Szczególnie dobrze w tym elemencie prezentował się Hurkacz. Polak zapisał na koncie aż 10 asów przy czterech rywala. Nie popełnił też ani jednego błędu serwisowego. Dość powiedzieć, że Holender nie miał ani jednej okazji do przełamania naszego tenisisty. Taką szansę miał za to Hurkacz. W 10. gemie, przy prowadzeniu 5:4 miał nawet piłkę setową, ale ostatecznie jej nie wykorzystał, co zemściło się na nim w dalszej części partii.

Finalnie doszło do tie-breaka - 57. w tym sezonie dla Polaka. Choć początek wskazywał, że walka będzie toczyła się punkt za punkt, to chwilę później przewagę zaczął zyskiwać nasz rodak. Doprowadził do miniprzełamania i prowadził nawet 6:3. Tym samym miał aż trzy piłki na zakończenie seta.

Wtedy doszło jednak do zwrotu akcji i odrodzenia Holendra. "Co tu się dzieje! Chyba ktoś nakręci film o tym tie-breaku!" - pisał w relacji Antoni Partum ze Sport.pl. Griekspoor zaczął grać jak z nut. Wygrywał przy własnym serwisie, a na dodatek dwukrotnie przełamał Polaka i tym razem to on miał piłkę setową. I natychmiast ją wykorzystał, triumfując 8:6.

Hurkacz pokazał klasę w drugim secie. Szybko zbudował przewagę, ale znów miał problemy z zakończeniem partii

Holender poszedł za ciosem i znakomicie rozpoczął kolejną partię, bo od wygranej przy własnym podaniu. Hurkacz nie zamierzał jednak odpuszczać i chwilę później triumfował do 0, dokładając kolejnego asa i nie oddając rywalowi ani jednego punktu. Siłę pokazał także w trzecim gemie.

Wówczas gra toczyła się na przewagi, ale Griekspoor zaczął zachowywać się nerwowo. Popełnił podwójny błąd serwisowy, co sprawiło, że Polak miał kilka piłek na przełamanie. To, czego nie udało mu się dokonać w pierwszym secie, zrealizował w drugiej partii i wygrał przy serwisie rywala. Tym samym wyszedł na prowadzenie 2:1.

Następnie Hurkacz pewnie utrzymał podanie, dokładając kolejnego asa. Tym samym zbudował już solidną przewagę (3:1). I choć rywal próbował gonić Polaka, wygrywając kolejne dwa własne gemy serwisowe do 0, to finalnie nie był w stanie odrobić straty przełamania. Nie mógł znaleźć sposobu na znakomicie spisującego się przy własnym podaniu Hurkacza (7 asów w drugim secie). Co więcej, sam zaczął mieć problemy w tym aspekcie.

Najlepiej pokazał to gem numer dziewięć. Polak prowadził 5:3 i miał aż cztery piłki setowe, ale znów ich nie wykorzystał. Tym razem jednak nie pozwolił rywalowi wrócić do gry i wygrał kolejnego gema, triumfując secie 6:4 i doprowadzając do trzeciej partii.

Solidny trzeci set Hurkacza. Polak w półfinale ATP w Bazylei. Wzrastają szanse na ATP Finals

I już w pierwszym gemie miał okazję przełamać rywala, ale znów jej nie wykorzystał. Później gra toczyła się punkt za punkt, ale nieco więcej inicjatywy wykazywał Holender. Dość powiedzieć, że w czwartym gemie miał nawet szanse wygrać przy serwisie Polaka, ale finalnie nasz zawodnik wyszedł z opresji. Co więcej, w siódmym gemie to on przełamał Griekspoora, co było kluczowym momentem tego starcia. Zyskał przewagę, której nie oddał już do końca i wygrał 6:4. Na uwagę zasługuje też liczba asów serwisowych Polaka - aż 23 w cały meczu, z czego cztery w ostatnim gemie, który wygrał do 0.

Tym samym Hurkacz awansował do półfinału, w którym zmierzy się ze zwycięzcą starcia Ugo Humbert (28. ATP) - Dominic Stricker (96. ATP). Zwiększył też szanse na występ w ATP Finals. Obecnie zajmuje 10. miejsce w ATP Race i ma 2945 punktów na koncie, a awansuje najlepsza ósemka. Bezpośrednio przed nim znajduje się Taylor Fritz (3055 pkt), którego Hurkacz może wyprzedzić, meldując się w finale w Bazylei. Gdyby natomiast wygrał turniej, to może awansować nawet na ósme miejsce w rankingu Race. W tym wypadku 26-latek musiałby jednak liczyć na porażkę Holgera Rune (6. ATP) maksymalnie w ćwierćfinale w Bazylei.