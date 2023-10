Iga Świątek zaciera ręce. Oto scenariusze powrotu na szczyt rankingu WTA

Po nieudanych turniejach US Open oraz WTA w Tokio Iga Świątek (2. WTA) wróciła do optymalnej formy. Kapitalnie zaprezentowała się podczas ostatnich zawodów w Pekinie, gdzie kompletnie zdominowała rywalki, a w finale bez żadnych kłopotów rozbiła Ludmiłę Samsonową (15. WTA) 6:2, 6:2. I choć od kilku tygodni nie jest już liderką światowego rankingu, to niedługo stanie przed szansą, aby zakończyć sezon na szczycie.

Co musi zrobić Iga Świątek, by zakończyć sezon na szczycie rankingu WTA? Możliwe scenariusze

Już w niedzielę 29 października rozpoczyna się turniej WTA Finals w meksykańskim Cancun. Poza Świątek w rywalizacji wezmą udział Aryna Sabalenka, Coco Gauff (3. WTA), Jelena Rybakina (4. WTA), Jessica Pegula (5. WTA), Marketa Vondrousova (6. WTA), Ons Jabeur (7. WTA) i Maria Sakkari (9. WTA).

Aktualną liderką światowego rankingu jest Sabalenka, która ma na koncie 8425 pkt i wyprzedza naszą zawodniczkę o 630 punktów. Wiemy już na pewno, że trzecia w zestawieniu Coco Gauff (5955 pkt) nie ma szans na wygranie cyklu, nawet gdyby zdobyła maksymalną liczbę punktów. Co zatem musi się wydarzyć, aby to Świątek zakończyła sezon 2023 na pierwszym miejscu w rankingu WTA?

Wszystkie zawodniczki staną przed szansą wywalczenia aż 1500 pkt. Każda z nich jest również pewna co najmniej 375 pkt, które otrzyma za trzy spotkania fazy grupowej. Jeśli tenisistka wejdzie do półfinału z kompletem zwycięstw, zarobi 750 pkt, natomiast awans do finału to kolejne 330 pkt. Jedno jest pewne - Aryna Sabalenka nie może zdobyć 955 pkt lub więcej. Są cztery scenariusze, w których Polka obejmuje prowadzenie w rankingu WTA.

Pierwszy z nich zakłada pięć zwycięstw i triumf w całym turnieju. Sabalenka musiałaby zdobyć za to 750 lub 830 punktów. Biorąc pod uwagę drugi, Świątek również musi zwyciężyć turniej, ale może sobie pozwolić na jedną porażkę w fazie grupowej. Białorusinka musi przegrać wówczas dwa z trzech spotkań w tym samym etapie zmagań.

Niewykluczona jest też opcja, w której Polka sięga po tytuł, nawet jeśli przegra dwa starcia w grupie. Sabalenka musiałaby jednak zdobyć nie więcej, niż 500 pkt. Ostatnim, ale najmniej realnym scenariuszem jest ten, w którym Białorusinka przegrywa wszystkie starcia w fazie grupowej. Wtedy Świątek musiałaby wygrać trzy spotkania w I etapie, a ponadto odnieść zwycięstwo w półfinale. Nie byłoby już jednak presji, aby triumfować w całym wydarzeniu.

Oto scenariusze, aby Świątek zakończyła sezon na pozycji liderki rankingu WTA:

1. Świątek zdobywa 1500 pkt, natomiast Sabalenka 750 lub 830 pkt;

2. Świątek - 1375 pkt, Sabalenka - 625 pkt;

3. Świątek - 1250 pkt, Sabalenka - 500 pkt;

4. Świątek - 1080 pkt, Sabalenka - 375 pkt.

Turniej WTA Finals rozpocznie się w niedzielę 29 października i potrwa do 5 listopada. Jako dwie najwyżej rozstawione zawodniczki Sabalenka i Świątek nie trafią do jednej grupy, a mogą spotkać się ze sobą dopiero w półfinale.