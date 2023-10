Tak wygląda były najlepszy tenisista świata. Szokująca przemiana

Marcelo Rios był uznawany za jednego z najbardziej uzdolnionych tenisistów na świecie. Zamiast skupić się głównie na karierze, dał się poznać przez pryzmat przepychanek słownych i skandali, w których chętnie uczestniczył. To przełożyło się na osiągnięcie znacznie mniejszych sukcesów, niż przewidywano. Wróżono mu przynajmniej 10 trofeów wielkoszlemowych, tymczasem zagrał w tylko jednym finale turnieju tej rangi. W decydującym starciu Australian Open w 1998 roku przegrał w dwóch setach z Czechem Petrem Kordą.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Zatorski po pierwszym zwycięstwie w sezonie: Początek sezonu jest dla nas trudny

Zaskakująca przemiana Marcelo Riosa. Kiedyś filigranowy tenisista, teraz zupełnie inna osoba

Choć w marcu tego samego roku został liderem rankingu ATP, nie zdołał pójść za ciosem. W 2004 roku postanowił zakończyć karierę i całkowicie odmienić życie. Postawił na kulturystykę, która całkowicie zdominowała jego codzienność. Dodatkowo zaczął podejmować się operacjom plastycznym, co jeszcze bardziej utrudnia porównywanie go do wschodzącej gwiazdy tenisa.

Rios bardzo chętnie chwali się kolejnymi zabiegami w mediach społecznościowych. - Poprawiłem czoło, które zostało zniszczone przez słońce. Nikt wcześniej nie używał kremu z filtrem, więc moja twarz była zrujnowana. Ponadto miałam też operację powiek, które były za krótkie. Do czasu operacji musiałam spać z otwartymi oczami - czytamy w jednym z postów.

Obecny wygląd tenisisty budzi spore poruszenie wśród fanów. Ich zdaniem 47-latek zmierza w niepokojącą stronę, a jego wygląd coraz bardziej odbiega od tego, jak wyglądał w czasach tenisowej kariery. Rios nie przejmuje się jednak tymi komentarzami. - Jeśli to zrobiłem, to dlatego, że chciałem, więc niech mówią, co chcę, nie obchodzi mnie to - podsumował w jednym z wywiadów, cytowany przez portal claytennis.com.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Nawiązał przy okazji do obecnego życia w Miami. Chilijczyk był zmuszony wyprowadzić się z rodzimego kraju z powodu poglądów politycznych. - To zmieniło moje życie. W Chile czułem się trochę gów***nie. W Miami jest dużo Latynosów, dużo Chilijczyków. Tu jest cicho, nikt mi nie przeszkadza. Jeśli ktoś mnie rozpoznaje, to jest bardzo miły, pozdrawia mnie z daleka - stwierdził.