Koszmar polskiego tenisisty. Został oficjalnie wykreślony z rankingu ATP

Kamil Majchrzak niemal równo rok temu cieszył się w wielkiego triumfu w tenisowym challengerze w Pusan. Tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego pokonał w finale Macedończyka Radu Albota, dzięki czemu przesunął się ze 104. na 82. miejsce w rankingu ATP. Do końca roku awansował jeszcze o pięć pozycji i sezon kończył na 77. Dziś w tym zestawieniu próżno szukać jego nazwiska i nikogo nie może to dziwić.

Niemal rok od dramatu polskiego tenisisty. Ostatnie konsekwencje dopingowej wpadki

W grudniu zeszłego roku na światło dzienne wyszły informacje, że w organizmie tenisisty wykryto doping. Potwierdził to niedługo później sam zainteresowany. - Jestem zmuszony przekazać niezwykle trudną i druzgocącą dla mnie informację. W październiku i listopadzie 2022 roku przeszedłem kontrole antydopingowe, których wynik okazał się być pozytywny - napisał Majchrzak w oświadczeniu.

Lista zakazanych substancji wykrytych przez agencje antydopingowe okazała się naprawdę długa. Znalazły się na niej SARM S-22, LGD-4033 oraz metabolity PPARδ, GW0742, GW0742 sulfone oraz GW0742 suloxide. Polakowi groziły aż cztery lata dyskwalifikacji.

Majchrzak znika z rankingu ATP. Kiedy będzie mógł wrócić?

Ostatecznie kara była łagodniejsza. Polak został zawieszony na 13 miesięcy. Udowodnił bowiem, że środki zażył nieświadomie. - Zawodnik przyznał się do naruszenia przepisów antydopingowych, ale dodał, że nie zażył świadomie substancji, które są niedozwolone. Majchrzak stwierdził, że była to kwestia zanieczyszczone suplementu i przedstawił dowody zakupu oraz przekazał próbki saszetek do zbadania - uzasadniała organizacja ITIA.

Okres dyskwalifikacji zaczął się liczyć od końcówki listopada 2022 r. Z biegiem czasu pozycja Majchrzaka, który nie miał szans bronić wywalczonych punktów, coraz bardziej spadała. W końcu w ten poniedziałek tenisista po 10 latach obecności w rankingu ATP został z niego wykreślony. Szansa, by znów się tam pojawić, nadarzy się całkiem niedługo, bo na początku 2024 r. Kara przestanie obowiązywać dokładnie 29 grudnia 2023 r. Wtedy zawodnik ponownie uzyska prawo startu w zawodach.