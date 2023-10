Burza wokół Australian Open. "Obudźcie się"

Tradycyjnie w styczniu wystartuje pierwszy przyszłoroczny turniej wielkoszlemowy Australian Open, który ma być powrotem kilku czołowych nazwisk w świecie tenisa. Wśród kobiet mają to być, chociażby Naomi Osaka czy Angelique Kerber, które w przeszłości wygrywały ten turniej. Natomiast do rywalizacji panów ma powrócić Rafael Nadal. Impreza w Melbourne była dla Hiszpana ostatnią, w której wziął udział przed kilkumiesięczną przerwą spowodowaną urazem urazu mięśnia biodrowego, co zmusiło 37-latka do zawieszenia kariery.

REKLAMA

Zobacz wideo Cezary Sapiński skończył inauguracyjny mecz ze stuprocentową skutecznością! "Będzie bardzo ciężko dla naszych organizmów"

Afera wokół Australian Open. Chodzi o Nadala. "Obudźcie się"

Celem Nadala jest powrót do gry w sezonie 2024, która planowo ma być jego ostatnim w karierze. Niedawno Craig Tiley, dyrektor Australian Open, zdradził, że odbył z tenisistą z Majorki rozmowę, w której potwierdził mu swoją grę w Melbourne. - Tak, będziemy świadkami powrotu niektórych legend, niektórych mistrzów, którzy byli nieobecni przez kilka lat. Oczywiście możemy ujawnić wyłącznie, że Rafa wróci do Melbourne. Przez większość sezonu był poza grą, ale rozmawiałem z nim w ostatnich dniach. Potwierdził, że wróci w przyszłym roku, co nas wszystkich ekscytuje. To niesamowita, wspaniała wiadomość - przekazał kilka dni temu Craig Tiley.

Wiadomość ta odbiła się szerokim echem, gdyż wszyscy fani tenisa czekają na powrót 22-krotnego mistrza wielkoszlemowego, jednakże słowa dyrektora turnieju zaskoczyły samego zawodnika. - Nie miałem pojęcia, że to powiedzą. Byłem pierwszym, który był zaskoczony, bo sam nawet tego nie wiedziałem [kiedy wrócę]. Rozumiem i doceniam nadzieję, jaką ma Australian Open, że mnie tam zobaczą. Też mam nadzieję, że tam się znajdę, ale zanim stanie się to rzeczywistością, przed nami jeszcze długa droga - powiedział Nadal w rozmowie z Movistar.

Słowa 37-latka spowodowały sporą krytykę ze strony kibiców wobec dyrektora Australian Open. Zarzucano mu, że sprzedaje fałszywe oraz niepotwierdzone informacje, aby zintensyfikować sprzedaż biletów. "Czy potrzeba czegoś więcej, żeby podkreślić blef tego człowieka? Ogłasza graczy tylko po to, żeby sprzedać bilety, obudźcie się" - czytamy w tweecie jednego z fanów.

Rafael Nadal jest dwukrotnym mistrzem Australian Open. Wygrał tę imprezę w 2009 i 2022 roku, pokonując w pamiętnym finale Daniła Miedwiediewa, mimo że przegrywał 0:2 w setach.