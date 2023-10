Świątek i Hurkacz poznali rywali. Zagrają w nieformalnych mistrzostwach świata

Tenisowy sezon jest już na finiszu, a paniom do rozegrania pozostały jedynie imprezy WTA Elite Trophy oraz Finals. W obu zobaczymy reprezentantki Polski - kolejno Magdę Linette oraz Igę Świątek. Finały sezonu w meksykańskim Cancun wystartują 29 października. Nieco dłuższą drogę do odpoczynku ma Hubert Hurkacz, przed którym jeszcze minimum trzy starty. Minimum, gdyż Polak wciąż walczy o występ w ATP Finals.

Wakacje i okres odpoczynku dla Igi Świątek oraz Huberta Hurkacza nie będzie zbyt długi, gdyż już 29 grudnia wystąpią oni pod polską flagą w imprezie United Cup. Rywalizacja w nieformalnych drużynowych mistrzostwach świata potrwa do 7 stycznia i odbędzie się w dwóch australijskich miastach: Perth i Sydney. Kadrę reprezentacji Polski na to wydarzenie uzupełnią Katarzyna Kawa i Katarzyna Piter, a także Daniel Michalski oraz Jan Zieliński.

W poniedziałek odbyło się losowanie fazy grupowej. Biało-czerwoni trafili do grupy A, w której zmierzą się z Hiszpanią oraz drużyną, która zostanie wyłoniona 20 listopada na bazie rankingu WTA. Rywalizacja odbędzie się w Perth. Ekipę z Półwyspu Iberyjskiego stworzą: Sara Sorribes, Marina Bassols Ribera i Nuria Parrizas Diaz oraz Alejandro Davidovich Fokina, Roberto Carballes i David Vega Hernandez. Na zwycięstwo w konfrontacji składają się cztery mecze singlowe - dwa męski i damskie - oraz mikst.

To będzie druga edycja United Cup, która zastąpiła inne międzynarodowe zawody, Hopman Cup. Występuje w nim 18 nacji, wyłanianych na podstawie rankingów WTA oraz ATP. W zeszłym roku reprezentacja Polski spisała się ze świetnej strony, docierając do półfinału, gdzie ulegli Amerykanom, późniejszym triumfatorom całej imprezy. Obrońcy tytułu w fazie grupowej zmierzą się z Wielką Brytanią oraz Australią. Ponowny triumf będzie o tyle trudny, że przystąpią do imprezy w osłabionym składzie. Zabraknie Francesa Tiafoe oraz Madison Keys.

Po raz pierwszy w United Cup wystąpi za to Novak Djoković, a na liście powołanych w reprezentacji Niemiec znalazła się Angelique Kerber, która nie była widziana na korcie od Wimbledonu w lipcu 2022 r. W tym roku urodziła dziecko.

Losowanie grup turnieju United Cup 2024:

PERTH

Grupa A: Polska, Hiszpania, drużyna do ustalenia na bazie rankingu WTA

Grupa C: USA, Wielka Brytania, Australia

Grupa E: Czechy, Chiny, Serbia

SYDNEY