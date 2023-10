Sabalenka wyeliminowała jeden problem. Dzięki temu zdetronizowała Świątek

Aryna Sabalenka powoli kończy znakomity sezon. Białorusinka przez cały czas prezentowała równy poziom, dochodziła co najmniej do półfinału każdego z czterech turniejów wielkoszlemowych i ostatecznie wyprzedziła Igę Świątek, stając się liderką rankingu WTA. Co kryje się za tak wielkim sukcesem? Odpowiedź na to pytanie znalazł portal tennisupdate.com. Okazuje się, że wystarczyło ograniczyć jeden ważny błąd.

3 Fot. Andy Wong / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl