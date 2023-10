Występ Igi Świątek na igrzyskach jest zagrożony? Kapitan reprezentacji wyjaśnia

Iga Świątek wygrała ostatnio wielki turniej WTA 1000 w Pekinie. To jej drugi największy sukces w obecnym sezonie po tytule zdobytym w czerwcu na kortach Roland Garros. Aktualna wiceliderka kobiecego rankingu zaimponowała w Chinach formą po wcześniejszym odpadnięciu z imprezy w Tokio na etapie ćwierćfinału.

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Ekspert o sukcesie Igi Świątek

- Ciężko być zaskoczonym dobrym wynikiem Igi. Dla mnie to nadal zawodniczka numer jeden na świecie, nawet jeśli w tej chwili nie zajmuje takiego miejsca w rankingu. Można odczuć, że wyniki Igi zależą tylko i wyłącznie od niej. Ma taką siłę uderzeń, że gdy ma dobry dzień, to bardzo dominuje na korcie i może wygrać z każdą zawodniczką w każdych warunkach. Fajnie, że Iga i jej sztab tak zareagowali na ostatnie rezultaty - nie tyle słabsze, ile mniej wybitne - ocenił Mariusz Fyrstenberg.

Fyrstenberg to były polski deblista, jeden z najbardziej utytułowanych w historii naszego tenisa. Na kanale Program Tenisowy przyznał, że miał okazję rozmawiać ze Świątek w stolicy Chin. - Teraz może w spokoju przygotowywać się do nieoficjalnych mistrzostw świata, jak nazywamy turniej Masters - wskazał.

Impreza WTA Finals rozpoczyna się już 29 października w Cancun. Chwilę później w Sewilli ruszają finały reprezentacyjnych rozgrywek Billie Jean King Cup. Iga Świątek nie wystąpi w Hiszpanii, a tłumaczyła to źle przygotowanym przez władze tenisa kalendarzem i obawą o zdrowie.

Co z występem Igi Świątek na igrzyskach?

- ITF (Międzynarodowa Federacja Tenisowa - przyp. red.) i WTA (Organizacja Kobiecego Tenisa - przyp. red.) powinny coś z tym zrobić. Decyzja Igi to musi być ważny sygnał dla działaczy. Wiem, że reprezentacja jest dla niej ważna. W Pekinie odczuwała trudy sezonu, bardzo duże zmęczenie. Trzeba to zrozumieć i patrzeć także z perspektywy tenisistki - uważa Fyrstenberg, który pracuje dziś m.in. jako kapitan reprezentacji Polski w męskich rozgrywkach Pucharu Davisa.

Z uwagi na brak występu w finałach BJKC nieco skomplikowała się sytuacja Igi Świątek w kontekście prawa do występu na przyszłorocznych igrzyskach w Paryżu. Polka musi nie tylko zająć odpowiednie miejsce w rankingu "Race to Paris" (1-56), co zapewne nie będzie problemem, lecz także wystąpić wiosną 2024 w barwach drużyny narodowej, gdyż w tym roku nie zaliczyła takiego występu. W kwietniu z powodu kontuzji nie pojechała na wyjazdowe spotkanie z Kazachstanem.

Gdyby jednak Polki doszły w Sewilli do finału, to nie będą wiosną przyszłego roku rozgrywać spotkania w drużynowych zawodach, a wtedy Świątek nie miałaby jak wypełnić wymogu. - Już uspokajam - tłumaczy Mariusz Fyrstenberg.

I dodaje: "TF ma do rozdania osiem dzikich kart w kontekście igrzysk. Muszą wziąć pod uwagę sytuację, gdyby taka zawodniczka jak Iga miała nie zagrać z powodu braku zrealizowania jednego z warunków. Takie karty są zwykle przeznaczane właśnie dla tenisistów, którzy nie wypełnili wymogów, a należą do czołówki, albo dla tych z biedniejszych państw lub którzy pozostają np. w konflikcie z własną federacją tenisową i dlatego nie są wystawiani na igrzyska".