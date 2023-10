Tu za tydzień ma grać Świątek. Trudno uwierzyć. Prowizorka [ZDJĘCIE]

Iga Świątek (2. WTA) doskonale spisała się podczas turnieju WTA w Pekinie. Po szybkiej wpadce w Tokio, gdzie przegrała z Wieroniką Kudiermietową (16. WTA) nie miała sobie równych w stolicy Chin. Najpierw pokonała Sarę Sorribes Tormo (50.), a następnie Warwarę Graczową (45.), Magdę Linette (22.), Caroline Garcię (20.), Coco Gauff (3.), a w finale rozbiła Ludmiłę Samsonową (15.) 6:2, 6:2. Teraz przed nią zawody, podczas których może odzyskać pozycję liderki rankingu WTA.

Tak obecnie wygląda arena WTA Finals. Trudno uwierzyć, że zagra tu Iga Świątek

Świątek już za kilka dni rozpocznie rywalizację w zawodach WTA Finals, które w dniach 29 października - 5 listopada odbędą się w meksykańskim Cancun. Mimo że do wydarzenia zostało już niewiele czasu, to aktualne zdjęcia pokazują, że obiekt zdecydowanie nie jest jeszcze gotowy do przyjęcia najlepszych tenisistek świata. Jego trybuny to nadal zaledwie stalowa konstrukcja, natomiast powierzchnia jeszcze w ogóle nie jest położona. Fotografia została rzekomo zrobiona w środę 18 października.

Kilka dni wcześniej dziennikarz Arturo Medina zamieścił w mediach społecznościowych materiał wideo spod obiektu. Można zatem wywnioskować, że zrobione zdjęcie, na którym widać obecny stan kortu, jest prawdziwe.

W turnieju udział weźmie osiem tenisistek z czołówki rankingu. Poza Świątek na korcie będzie można zobaczyć Arynę Sabalenkę (1. WTA), Coco Gauff (3. WTA), Jessicę Pegulę (4. WTA), Jelenę Rybakinę (5. WTA), Ons Jabeur (7. WTA), Marketę Vondrousovą (8. WTA) i Karolinę Muchovą (9. WTA). Podczas tego wydarzenia nasza zawodniczka może odzyskać pozycję liderki rankingu. Aby tego dokonać, musi wygrać wszystkie pięć spotkań, a ponadto spoglądać na wyniki Sabalenki, z którą może się zmierzyć w półfinale.

Meksykańskie zawody będą doskonałą okazją dla Polki, aby zarobić również gigantyczne pieniądze, ponieważ organizatorzy postanowili w tym roku przeznaczyć ogromną sumę na wynagrodzenia. Mimo to, że nadchodzące mecze już teraz zapowiadają się znakomicie, to najprawdopodobniej nie będą mogli obejrzeć ich polscy fani ze względu na dużą różnicę czasową.