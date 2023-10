Rośnie następczyni Igi Świątek! Polski diament błyszczy u Rafy Nadala

Życie nie znosi próżni, również to tenisowe, a po kończących karierę legendach pojawią się nowe gwiazdy. Polscy kibice doświadczyli tego najlepiej, gdy ze światowej sceny zeszła Agnieszka Radwańska, wieloletnia czołowa zawodniczka świata, a w jej buty wskoczyła Iga Świątek. Czterokrotna triumfatorka wielkoszlemowa ma dopiero 22-lata i zapewne około dekady gry na zawodowych kortach, ale na horyzoncie już objawiają się następczynie, których wiceliderka rankingu natchnęła do rozwoju.

Akademia Nadala promuje młodą Polkę. "Diament"

W styczniu na kortach Śląskiego Centrum Tenisa w Pszczynie odbyły się mistrzostwa Polski w kategorii do lat 14. Wówczas bezkonkurencyjna okazała się Barbara Kostecka, reprezentantka UKT Winner Kraków, która zgarnęła dwa złote medale - w grze pojedynczej oraz podwójnej. Basia sport, a w zasadzie tenis, ma we krwi, gdyż jej rodzice - Michał oraz Joanna - uprawiali tę dyscyplinę zawodowo. Joanna Sakowicz-Kostecka to znana ekspertka stacji Canal+Sport.

14-latka zdominowała rozgrywki w swojej kategorii wiekowej w kraju, a coraz wyżej pnie się także w skali europejskiej. W lipcu zdobyła brązowy medal mistrzostw Europy U14 w grze podwójnej. Basia Kostecka otrzymała także dziką kartę od organizatorów do Tennis Europe Junior Masters, które na początku listopada odbędzie się w Monte Carlo. Aktualnie znajduje się na 18 miejscu w Europie w swojej kategorii wiekowej.

O potencjale Basi Kosteckiej najlepiej świadczy fakt, iż jej zdjęcia pojawiły się na oficjalnym profilu Akademii Rafael Nadala na Instagramie, który śledzi ponad 860 tysięcy widzów. "Błyśnij jak diament" - brzmi opis. Być może to niejednorazowa promocja, a zapowiedź współpracy z 14-latką z Polski.

Akademia Rafaela Nadala powstała w 2016 roku. Jej główny oddział znajduje się w jego rodzinnym mieście Manacor na Majorce w Hiszpanii. Akademią kieruje Toni Nadal, wujek 22-krotnego mistrza wielkoszlemowego i jego były trener. Obiekt wyposażony w najnowocześniejsze udogodnienia związane nie tylko z tenisem, ale także innymi sportami, to idealny poligon treningowy dla młodych adeptów. Na terenie akademii znajduje się także szkoła dla uczniów w wieku od 10 do 18 lat. Absolwentem akademii jest m.in. Casper Ruud.