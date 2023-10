Serbowie nie zostawiają suchej nitki na Alcarazie. "Szantaż Carlosa"

Tenisowy sezon pomału dobiega końca, a przed zawodnikami jeszcze dwie większe imprezy - ATP Masters 1000 w paryskiej hali Bercy oraz ATP Finals w Turynie. W obu wydarzeniach weźmie udział Novak Djoković, dla którego będą to pierwsze zmagania od US Open, które zakończyło się jego triumfem we wrześniu. 38-letni Serb triumfował w trzech tegorocznych turniejach wielkoszlemowych. Jedynie Wimbledon przypadł Carlosowi Alcarazowi.

REKLAMA

Zobacz wideo Euro 2024 bez Polski? PZPN reaguje. "To jest najgorsze"

Serbowie pojechali z Alcarazem. "Ważniejsze ile euro włoży do kieszeni"

Novak Djoković oraz Carlos Alcaraz w tym sezonie zdecydowanie zdominowali całą stawkę. Dość powiedzieć, że ich przewaga nad trzecim Daniłem Miedwiediewem w klasyfikacji Race wynosi ponad 2 tysiące punktów w przypadku Serba oraz półtora u Hiszpana. Po US Open nowym liderem rankingu ATP został Djoković, który już wie, że będzie piastował to miano do końca sezonu.

Alcaraz po imprezie w Nowym Jorku, gdzie nie obronił tytułu, odpadając w półfinale, zarzekał, że będzie się starał, aby dopaść Djokovicia jeszcze w tym sezonie. Stratę starał się zniwelować w dwóch turniejach: w Pekinie (500) oraz Szanghaju rangi Masters 1000, lecz odpadał na etapie półfinału oraz 1/8 finału. "Od miesięcy powtarzał, że pierwsze miejsce w rankingu ATP jest jego priorytetem do końca sezonu. Groził Novakowi Djokovicowi, deklarował, że cały czas o nim myśli i można powiedzieć, że Nole wpędzał go w kompleksy" - komentuje ostatnie porażki Hiszpana serbski portal "Republika".

To był jednak tylko pretekst, aby mocniej uderzyć w 20-latka, gdyż tamtejsze medium informuje, że Alcaraz poprosił organizatorów w Wiedniu o aż 800 tysięcy euro, aby wziąć udział w turnieju rozgrywanym w stolicy Austrii. "Jasne jest, że ważniejsze od bycia liderem ATP jest, ile euro włoży do kieszeni" - podsumował to serbski portal, który sprawę tę nazwali nawet "szantażem Carlosa". Ostatecznie druga rakieta świata nie zagra ani w Wiedniu, ani w Bazylei, gdzie pierwotnie był zgłoszony, lecz wycofał się z powodu kontuzji. "Niektórzy powiedzieliby, że karma..." - dość mocno skwitowała to "Republika".

Obie te imprezy rangi ATP 500 odbywają się w tym samym tygodniu, więc są w sporym stopniu konkurujące, o jak najlepszą obsadę zawodników. W takim przypadku powszechną praktyką jest dodatkowa gratyfikacja finansowa dla czołowych tenisistów świata, aby podjęli rywalizacja właśnie tam.