Rywalka Świątek spadła na 280. miejsce, ale opływa w luksusy. Imponujący majątek

Od kiedy 20-latka triumfowała w Nowym Jorku zaczęła uchodzić za wschodzącą gwiazdę tenisa i umieszczana była w jednym rzędzie z wiceliderką światowego rankingu Igą Świątek. W lipcu 2022 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour - 10. Po nieco ponad roku jej pozycja w tym zestawieniu dramatycznie spadła - obecnie jest na 280. Brytyjka w ostatnim czasie więcej czasu spędza poza kortem. Ostatni mecz rozegrała w kwietniu bieżącego roku. Spory wpływ miały na to dolegliwości zdrowotne. Niedawno Brytyjka poinformowała, że na kort wróci najwcześniej w 2024 roku.

Mimo przerwy w grze była mistrzyni US Open nie marnuje czasu i poświęca go m.in. na udział w kampaniach reklamowych, wywiązywanie się z umów sponsorskich, podróżowanie czy treningi na siłowni. Tenisistka chętnie dzieli się w mediach społecznościowych zarówno życiem prywatnym, jak i zawodowym. - Emma poza boiskiem jest szykowna i może pochwalić się ekscytującym życiem - czytamy w brytyjskim "The Sun".

Emma żyje jak królowa. Stać ją na wiele

Pieniądze to ostatnia rzecz, którą musi przejmować się Emma Raducanu. Sportsmenka ma ważne umowy sponsorskie z takimi markami jak dom mody Dior, Tiffany and Co, British Airways, Porsche i Nike. Jak podaje "The Sun", jej majątek wynosi ponad 10 milionów funtów, co w przeliczeniu na polską walutę daje ponad 51,2 milionów złotych.

Dzięki temu może sobie pozwolić na życie w luksusie. Brytyjka jest znana z zamiłowania Formuły 1 i bywa na wyścigach, kiedy ma czas. Raducanu lubi także jazdę konną, stepowanie, golf, jazdę na nartach, koszykówkę i piłkę nożną. Prywatnie kibicuje Tottenhamowi Hotspur. Na wszystkie te zainteresowania potrzebne są oczywiście budżety, jednak dla 20-latki nie jest to jednak problem. Sportsmenka jest właścicielką luksusowego Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet, które jest cena wynosi 132 tysięcy funtów, czyli ok. 675 tysięcy złotych.

Podróże są częścią życia Raducanu

Tenisistka także jest wielką pasjonatką podróży. W 2023 roku odwiedziła m.in. Stany Zjednoczone, Nową Zelandię czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Na instagramowym profilu zgromadziła ponad 2,4 miliona obserwujących, z którymi regularnie dzieli się wieloma prywatnymi chwilami.

Raducanu wróci do gry w przyszłym roku, co sama zapowiedziała w rozmowie z BBC. - Wrócę w przyszłym sezonie. W tym roku wszystkie turnieje wielkoszlemowe zostały już zakończone. Trudno było mi je oglądać, ale starałam się jak najdłużej pozostać na swojej linii i skupić się na regeneracji. - powiedziała.