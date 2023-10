Rywalka stanęła w obronie Igi Świątek. "To kompletna bzdura"

Aż 74 spotkania w tym sezonie rozegrała Iga Świątek, co jest zdecydowanie najlepszym wynikiem wśród pań. Raptem 11 z nich przegrała. - Powiedziałabym, że mój zbiornik paliwa jest prawie pusty - mówiła już w sierpniu Iga Świątek po jednym z takich meczów w Cincinnati, gdy z turnieju wyeliminowała ją Coco Gauff. Wówczas spotkała się ze sporą krytyką ze strony legendy tenisa, Martiny Navratilovej, która stwierdziła, że Polka "musi wziąć się do roboty". - Jeśli nie ma siły i jest aż tak zmęczona psychicznie, niech nie gra - stwierdziła.

REKLAMA

Zobacz wideo Euro 2024 bez Polski? PZPN reaguje. "To jest najgorsze"

Rywalka stanęła w obronie Świątek. "To kompletna bzdura"

Jednym głosem z wiceliderką rankingu WTA mówi za to Daria Kasatkina, która zwraca uwagę nie tylko na liczbę rozegranych meczów w sezonie - ona ma ich już 61 - ale także liczne podróże. - Szczerze mówiąc, jestem zmęczona. Sama gra w tenisa jest najprostszą rzeczą, jaką robimy. Wszystko inne to kompletna bzdura. Nie mogę już podróżować. Mam już dość pakowania rzeczy... Te ciągłe samoloty i podróże... - mówi Rosjanka na swoim kanale na YouTube.

- Trzeba ciągle zmieniać łóżka, co tydzień pakować i rozpakowywać torby, po prostu już nie mogę. Moje ciało po prostu mówi mi, żebym zostawiła to w spokoju. Już trzeci raz w ciągu półtora miesiąca boli mnie gardło. Z logistycznego punktu widzenia nie ma gorszego sportu na świecie. To po prostu kompletna bzdura - podsumowuje.

Zdaniem Kasatkiny i tak jest ona na uprzywilejowanej pozycji jako 11. zawodniczka świata, gdyż może wybierać poszczególne turnieje, w których zagra. - Jeśli znajdziesz się w pierwszej 25-tce, dostaniesz się do dowolnego turnieju. Wybierasz to, co jest wygodniejsze. Dużo trudniej jest zawodnikom spoza pierwszej pięćdziesiątki - wspomniała tenisistka. Urlopy międzysezonami są krótkie, a zawodniczki nie mogą pozwolić sobie na dłuższe przerwy w trakcie zmagań, gdyż kosztować to będzie ich miejsce w rankingu, a ono, jak wspomniała Kasatkina, z logistycznego punktu widzenia jest bardzo istotne.

Do problemów z ciągłymi podróżami dochodzą też porażki, które co tydzień dotykają każdego. Rosjanka płakała, kiedy leciała z Tokio do Pekinu. Nie zdołała pozbierać się po bolesnej porażce 1:6, 0:6 z Jessiką Pegulą w stolicy Japonii.

Jednakże nie każdy w Rosji ze współczuciem spojrzał w kierunku 26-latki. Andriej Czesnokow, były tamtejszy tenisista, uznał, że Kasatkina uznała tenis za najgorszy sport pod wpływem emocji, a "czyszczenie toalet to także sport". - Czy Kasatkina jest teraz gotowa zamienić tenis na biathlon, lekkoatletykę lub piłkę ręczną? Tam rosyjscy sportowcy nie mają teraz problemów z logistyką - zapytał ironicznie Czesnokow, nawiązując do ich zawieszenia.