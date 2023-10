Iga Świątek jeszcze nie pokazała wszystkiego. "Może zmieni nastawienie"

Ostatnie miesiące dla Igi Świątek oczywiście nie są porażką, ale widać u niej mniejsze lub większe wahania formy. Niepowodzeniem okazał się dla niej US Open, w którym udział zakończyła w 1/8 finału, co poskutkowało utratą pozycji liderki w rankingu WTA na rzecz Aryny Sabalenki. Później odpadała w półfinałach turniejów w Montrealu i Cincinnati. Najgorzej poszło jej w Tokio, gdzie pożegnała się z grą już w II rundzie. Przełamać złą passę Polce udało się w Pekinie, gdzie w finale rozbiła Rosjankę Ludmiłę Samsonową (17. WTA) 6:2, 6:2, dając sygnał, że ma zamiar powalczyć o wygraną w WTA Finals, który zaczyna się 29 października.

Utrata pozycji liderki szansą dla Igi Świątek? Eksperta wyjaśnia. "Może zmieni nastawienie. Ma potencjał"

Sytuacja, w której Iga Świątek nie jest liderką światowego rankingu, zdaniem Blair Henley otwiera przed nią szansę na poprawę dwóch elementów swojej gry. - Może nastawienie Igi zmieni się na tyle, że będzie częściej chodzić do siatki. Ma potencjał na dobrą grę w tym elemencie. Może jej wolej nie jest najmocniejszy i ma trochę do poprawy. Im częściej będzie z niego korzystać, tym lepiej będzie wyglądać - powiedziała tenisowa komentatorka cyt. przez portal tennisuptodate.

Henley przyznała, że jest pod wrażeniem tego, co nasza tenisistka pokazała podczas turnieju w Pekinie. - W swoim finałowym meczu w Pekinie nie popełniła żadnego niewymuszonego błędu. Sięgała po różne narzędzia, żeby wygrać w tym turnieju. Pokazała, jak duże ma możliwości - zwróciła uwagę ekspertka. - Nawet gdyby chciała nieco zdjąć nogę z gazu i grać bardziej defensywnie, to ma ku temu predyspozycje - dodała.

WTA Finals rusza już za tydzień. Kibice nie będą zachwyceni z harmonogramu turnieju

Gospodarzem tegorocznego turnieju WTA Finals będzie Meksyk, a konkretnie Cancun. Zawody rozpoczną się w nocy z soboty 28 na niedzielę 29 października i potrwają do 5 listopada. Niestety, polskich kibiców czeka zarywanie nocek, ponieważ mecze będą nierzadko rozgrywane o bardzo późnych dla nas porach. Świątek wciąż ma szansę, aby podczas tych zawodów wyprzedzić Arynę Sabalenkę i zakończyć drugi rok z rzędu w fotelu liderki rankingu WTA. Będzie o to jednak niezwykle trudno, bo starta do Białorusinki wynosi 600 punktów, co oznacza, że ta musiałaby odpaść już w fazie grupowej.