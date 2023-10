Świątek i Hurkacz znowu razem. Ogłoszono kadry na "mistrzostwa świata"

Do zakończenia tenisowego sezonu u kobiet pozostały do rozegrania jedynie WTA Elite Trophy oraz Finals. W obu zobaczymy reprezentantki Polski - kolejno Magdę Linette oraz Igę Świątek. Finały sezonu w meksykańskim Cancun wystartują 29 października. Więcej imprez przed sobą ma natomiast Hubert Hurkacz. Polak podczas halowej części sezonu w Europie ma zagrać w Bazylei oraz Paryżu - turniej ATP Masters 1000 - co ma mu dać przepustkę do ATP Finals. One będą miały miejsce pod koniec listopada.

REKLAMA

Zobacz wideo Euro 2024 bez Polski? PZPN reaguje. "To jest najgorsze"

Polski duet marzeń znowu razem. Ogłoszono kadry na "mistrzostwa świata"

Z uwagi na zbliżający się koniec sezonu planowany jest także plan startów na przyszły rok. Tradycyjnie swoje inauguracje będzie on miał w United Cup. Nieformalne drużynowe mistrzostwa świata odbędą się w terminie 29 grudnia - 7 stycznia, a rywalizacja toczyć się będzie ponownie w trzech australijskich miastach: Brisbane, Perth i Sydney.

To będzie druga edycja United Cup, która powstała wskutek dołączenia organizacji WTA do turnieju ATP Cup. Zastąpiła ona inne międzynarodowe zawody, Hopman Cup. Występuje w nim 18 nacji, wyłanianych na podstawie rankingów WTA oraz ATP. Każde drużynowe starcie w turnieju składa się z dwóch meczów gry pojedynczej mężczyzn, dwóch spotkań gry pojedynczej kobiet oraz gry mieszanej. W zeszłym roku reprezentacja Polski spisała się ze świetnej strony, docierają do półfinału, gdzie ulegli Stanom Zjednoczonym, późniejszym triumfatorom całej imprezy. W przyszłym roku będą bronić tytułu.

Poznaliśmy składy wszystkich drużyn na to wydarzenie. Polskę wśród pań reprezentować będą: Iga Świątek, Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter - co oznacza, że w imprezie zabraknie tym razem Magdy Linette. Nie ma także innej zawodniczki z pierwszej setki, Magdaleny Fręch. U mężczyzn będą to: Hubert Hurkaz, Daniel Michalski, Jan Zieliński. Nieobecność drugiej mocniej rakiety singlowej u kobiet, co było naszą siłą w poprzedniej edycji, może stanowić problem. Na korcie ponownie zobaczymy za to "polski debel marzeń" - Igę Świątek oraz Huberta Hurkacza. Rok temu wygrali oni dwa mecze gry mieszanej. To będzie także dla nich dobre przetarcie przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu.

Znacząco osłabieni będą także obrońcy tytułu, u których zabraknie Francesa Tiafoe oraz Madison Keys. Ciężar wyniku jeszcze mocniej spadnie na barki Taylora Fritza oraz Jessiki Peguli. Po raz pierwszy w United Cup wystąpi za to Novak Djoković, a na liście powołanych sensacyjnie znalazła się także Angelique Kerber. Niemka polskiego pochodzenia nie była widziana na korcie od Wimbledonu w lipcu 2022 r. W tym roku urodziła dziecko.