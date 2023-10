Kolejny tenisista wypina się na Rosję. "Nawet nie wiem, co tam robić"

O tym, że Rosjanin może zmienić obywatelstwo, mówiło się już w październiku 2022 roku. Wówczas w mediach społecznościowych udostępnił on wymowne zdjęcie z kazachską flagą. Media uznały nawet, że doszło już do zmiany obywatelstwa, choć zaprzeczył temu sam tenisista. - Cóż, dziennikarze źle mnie zrozumieli. Nic nie jest jeszcze jasne - podkreślał. Nie dementował jednak plotek na temat chęci gry dla Kazachstanu.

Aleksander Szewczenko bliski zmiany obywatelstwa. Kazachski działacz potwierdza. "Rozmawiamy z nim"

Wydaje się, że rok później zmiana obywatelstwa stanie się faktem, o czym w rozmowie z Championat poinformował wiceprezes Kazachskiej Federacji Tenisowej Jurij Polski.

- Aleksander Szewczenko otrzymał zezwolenie na pobyt w naszym państwie, rozmawiamy z nim od dłuższego czasu. Chce grać dla Kazachstanu. Co więcej, od dawna nie mieszka w Rosji. Myślę, że już w najbliższej przyszłości otrzyma obywatelstwo Kazachstanu i tym samym dołączy do naszego zespołu - podkreślał działacz, twierdząc, że w ostatnich miesiącach wpłynęło mnóstwo wniosków o zmianę obywatelstwa przez Rosjan. W związku z tym można się spodziewać, że Szewczenko nie będzie jedynym sportowcem, który przywdzieje kazachstańskie barwy.

Choć tenisista urodził się w Rostowie nad Donem, to już w wieku dziewięciu lat wyjechał z Rosji do Austrii. Od tego czasu nie odwiedza ojczyzny. Sam przyznał, że nie czuje się z nią związany. - Po prostu nie wiem, co robić w Rosji. I już uważam Austrię za swój dom. Mam też pozwolenie na pobyt w Słowacji - wyjawił w jednym z wywiadów.

Gra dla Kazachstanu szansą dla Szewczenko. Może podzielić los Jeleny Rybakiny

Obecnie Szewczenko przygotowuje się do kolejnych turniejów bez trenera - kilka miesięcy temu rozstał się z Guntherem Bresnikiem. Nie posiada też bazy do treningów, dlatego tak ważna jest dla niego zmiana obywatelstwa. Kazachstan wydaje się w tej sytuacji idealnym wyborem - federacja udostępnia bowiem korty dla swoich tenisistów. W przeszłości na taką zmianę obywatelstwa zdecydowała się Jelena Rybakina (5. WTA).

W podjętej decyzji Szewczenko wspiera narzeczona, Anastazja Potapowa (28. WTA). Para we wrześniu ogłosiła zaręczyny i już wkrótce weźmie ślub. Jak na razie młoda Rosjanka nie planuje zmiany obywatelstwa.

Szewczenko zajmuje 84. miejsce w rankingu ATP. Na koncie ma trzy wygrane turnieje, wszystkie w Challengerach. Najpierw triumfował w Bratysławie w 2022 roku, a następnie na Teneryfie i w Madrycie w 2023 roku. Jego najlepszym osiągnięciem w wielkoszlemowych imprezach była druga runda Rolanda Garrosa 2023.