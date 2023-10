Idze Świątek rośnie nowa rywalka. 14-latka pobiła rekord. "Cudowna"

14-letnia Hannah Klugman (1101. WTA) to jedna z największych nadziei brytyjskiego tenisa. Zawodniczka rok temu dostała dziką kartę do turnieju juniorskiego Wimbledonu. W pierwszej rundzie przegrała jednak z Chinką Li Yu-yun 3:6, 1:6. Lepiej powiodło jej się w deblu, docierając do ćwierćfinału w parze z Brytyjką Hephzibah Oluwadare. W tym roku awansowała do ćwierćfinału US Open dziewcząt.

REKLAMA

Zobacz wideo Była numer 1 uważa, że Iga Świątek może przenieść wszystko z mączki na trawę. Trener Igi: Zgadzam się, jak najbardziej

Idze Świątek rośnie nowa rywalka? Pobiła rekord Coco Gauff

Teraz Hannah Klugman wystartowała w turnieju rangi ITF o puli nagród 100 tysięcy dolarów w Shrewsbury. W kwalifikacjach pokonała dwie rywalki: Czeszkę Anetę Laboutkovą (616. WTA) 6:2, 6:1 oraz zawodniczkę z Turcji - Pemrę Ozgen (546. WTA) 6:4, 6:3 i awansowała do turnieju głównego.

Tym samym przeszła do historii tenisa. Mając 14 lat, osiem miesięcy i cztery dni stała się najmłodszą tenisistką w historii, która zakwalifikowała się do imprezy ITF o puli nagród 100 tysięcy dolarów. Wcześniejszy rekord miała tegoroczna zwyciężczyni US Open - Coco Gauff. W 2019 roku Amerykanka mając 15 lat, miesiąc i 22 dni awansowała do turnieju głównego w turnieju w Charleston.

Hannah Klugman świetnie radziła sobie też w turnieju głównym. Brytyjka wygrała dwa mecze: najpierw 6:3, 7:5 z Polką Giną Feistel (622. WTA), a potem ze swoją rodaczką, aż o trzynaście lat od niej starszą - Yuriko Lily Miyazaki (163. WTA) 7:6, 4:6, 6:2.

- 14-letnia cudowna Brytyjka Hannah Klugman odniosła swoje największe jak dotąd zwycięstwo w karierze - napisał po wygranej z Miyazaki Alex Boroch, dziennikarz piszący o tenisie.

Hannah Klugman została zatrzymana dopiero w ćwierćfinale. Zmierzyła się w nim z 26-letnią Francuzką Oceane Dodin (115. WTA). Młoda Brytyjka w pierwszym secie tego pojedynku nie wykorzystała olbrzymiej szansy na wygraną. Prowadziła bowiem aż 5:1! Od tego momentu przegrała jednak pięć gemów z rzędu i seta 5:7. W drugiej partii młoda zawodniczka już nie powtórzyła tego błędu. Znów prowadziła wysoko - 4:1, ale potrafiła utrzymać przewagę i zwyciężyć 6:3. W trzeciej partii dominowała już Francuzka. Od stanu 2:2 wygrała cztery gemy z rzędu.

Oceane Dodin w półfinale zmierzy się z Brytyjką Amarni Banks (432. WTA).