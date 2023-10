Rodzi się nowa gwiazda tenisa? 20-latek idzie jak burza

Ten zaledwie 20-letni tenisista z Japonii do turnieju w Tokio dostał się tylko dzięki otrzymaniu od organizatorów dzikiej karty, a we wtorek cieszył się z pierwszego zwycięstwa w imprezie rangi ATP Tour. Nie zatrzymał się jednak na tym i rozpędzony mknie od zwycięstwa do zwycięstwa. W piątek pokonał trzeciego z rzędu zawodnika wyżej sklasyfikowanego w rankingu ATP i cieszył się z awansu do półfinału turnieju.

3 Screen Tennis TV Otwórz galerię Na Gazeta.pl