Co za spotkanie! Sabalenka poznała legendę futbolu. Nawet WTA zareagowało

Aryna Sabalenka (1. WTA) udowodniła, że rok 2023 w kobiecym tenisie należał do niej. Po zakończeniu US Open zdetronizowała Igę Świątek i to do niej należy miano "pierwszej rakiety świata". Białorusinka zgromadziła też najwięcej punktów w rankingu WTA Race (8425) i jako światowa jedynka przystąpi do wieńczącego sezon turnieju WTA Finals w Cancun. Wcześniej jednak znalazła czas na nietypowe spotkanie.

Sabalenka u boku piłkarskiej gwiazdy. Wymienili uprzejmości. "Miło cię poznać"

Tenisistka ostatnio wzięła udział w turnieju w Pekinie, gdzie odpadła w ćwierćfinale z Jeleną Rybakiną (5. WTA). Od tamtej pory odpuszcza kolejne starty, aż do wspomnianego WTA Finals. W międzyczasie udała się więc do amerykańskiego Miami, gdzie czekała ją miła niespodzianka.

W środę pochwaliła się na Instgramie wspólnym zdjęciem z legendą światowego futbolu Davidem Beckhamem. Były angielski pomocnik większość czasu przebywa u siebie w kraju, ale na Florydzie również bywa dość często. W końcu jest współwłaścicielem Interu Miami, w którym od tego sezonu gra m.in. Lionel Messi. - Spokojny poranek w Miami - napisała 25-latka.

Były gracz Manchesteru United, Realu Madryt czy PSG zareagował na post w komentarzu. - Tak miło było cię poznać Aryna - odpowiedział. Zdjęcie udostępnił też oficjalny profil WTA na platformie X. W opisie zamieścił emotikony piłki tenisowej i futbolowej, a pomiędzy nimi ikonkę uściśniętych dłoni.

Turniej WTA Finals w Cancun zostanie rozegrany między 29 października a 5 listopada. Weźmie w nim udział osiem najlepszych zawodniczek sezonu. W tym gronie nie zabraknie oczywiście naszej Igi Świątek (2. WTA).