Co za koszmar dla polskich kibiców. Chodzi o ostatni turniej Igi Świątek w sezonie

Po odpadnięciu na etapie 1/8 finału podczas US Open Iga Światek (2. WTA) straciła pozycję liderki rankingu WTA na rzecz Aryny Sabalenki (1. WTA). 22-latka zaczęła grać poniżej swoich możliwości, a jej dyspozycja momentami pozostawiała wiele do życzenia. Na etapie półfinału kończyła późniejsze turnieje w Montrealu i Cincinnati. W Tokio zmagania zakończyła już na drugiej rundzie. Przełamanie nastąpiło podczas WTA 1000 w Pekinie. Tam Świątek bez większych problemów pokonała Rosjankę Ludmiłę Samsonową (17. WTA) 6:2, 6:2, udowadniając, że nadal jest jedną z najlepszych tenisistek świata.

Uwaga na godziny meczów Świątek. Złe informacje dla kibiców z Polski

W niedzielę 29 października rozpocznie się ostatni tegoroczny turniej - WTA Finals. Impreza potrwa równy tydzień. Będzie to wielka szansa dla Igi Świątek, która już niebawem może wrócić na fotel liderki światowego rankingu. Aby tak się stało, Polka musi zwyciężyć zawody i liczyć na to, że Sabalenka nie dotrze do finału.

WTA Finals zostanie rozegrane w Meksyku, konkretnie w mieście Cancun. Nie jest to dobra informacja dla polskich kibiców, ponieważ różnica czasowa między Polską a Meksykiem wynosi aż siedem godzin. Co prawda po zmianie czasu na "zimowy" (w nocy z soboty 28 października na niedzielę 29 października) różnica wyniesie sześć godzin, jednak wciąż będzie ona mocno odczuwalna.

Z informacji przekazanych przez organizatorów turnieju wynika, że pojedynki będą rozpoczynały się o godz. 17:00 czasu lokalnego. Wtedy w Polsce po zmianie czasu na zegarze wybije godz. 23:00. Finał, w którym być może zamelduje się Iga Świątek, zaplanowano na 19:00 lokalnego czasu, czyli godz. 1:00 w nocy w naszej strefie czasowej. Może być to ogromne utrudnienie dla kibiców 22-latki z Polski, którzy nie mogą pozwolić sobie na opuszczenie meczu z jej udziałem. Niewykluczone, że niektóre starcia wiceliderki rankingu będą rozpoczynały się również wczesnym, jesiennym porankiem.

W meksykańskim Cancun Świątek będzie mierzyła się z pozostałymi najlepszymi zawodniczkami globu. Należą do nich: Aryna Sabalenka (1. WTA), Coco Gauff (3. WTA), Jessica Pegula (4. WTA), Jelena Rybakina (5. WTA), Ons Jabeur (7. WTA), Marketa Vondrousova (8. WTA) i Karolina Muchova (9. WTA).