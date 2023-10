Sensacja w Tokio. Prezent, jakiego Hurkacz nie mógł sobie nawet wymarzyć

Hubert Hurkacz do tej pory rozgrywał bardzo przeciętny sezon. Ale dzięki temu, że po raz drugi w karierze wygrał turniej rangi ATP Masters 1000 (w chińskim Szanghaju), zwiększył swój dorobek punktowy w rankingu ATP Race, uwzględniającym tylko rok 2023 o ponad 50 proc.! Tylko w Szanghaju zdobył ich 1000, a w całym sezonie ma ich w dorobku obecnie 2775, co dało mu awans na jedenaste miejsce.

Niestety, Hurkacz nie poprawi swojego dorobku na turnieju w Tokio. Już w pierwszej rundzie turnieju w stolicy Japonii Polak niespodziewanie przegrał z Chińczykiem Zhizhenem Zhangiem (ATP 57) 6:3, 4:6, 6:7(4). Walka o udział w turnieju ATP Finals, który zostanie rozegrany we włoskim Turynie w dniach 12-19 listopada, trwa jednak w najlepsze. Tym bardziej, że w środę sensacyjną porażkę poniósł też jeden z głównych rywali Hurkacza o miejsce wśród ośmiu najlepszych tenisistów w 2023 roku.

Walka Hurkacza o ATP Finals wciąż trwa. Sensacyjna porażka jednego z głównych rywali Polaka

Mowa o Norwegu Casperze Ruudzie (ATP 8), który w drugiej rundzie w Tokio gładko przegrał z Amerykaninem Marcosem Gironem (ATP 79) 3:6, 4:6.

Ruud, który ostatnio swoją formą nie błyszczy, w środowym spotkaniu nie miał wiele do powiedzenia. W pierwszym secie już na początku został przez swojego przeciwnika przełamany, by przegrać 3:6. W drugiej partii Norweg z kolei zmarnował doskonałą okazję na odrobienie strat. Prowadził już 4:2 z przełamaniem, po czym przegrał aż cztery gemy z rzędu i całe spotkanie.

Casper Ruud (2815 pkt) w rankingu ATP Race jest dziesiąty, tuż przed Hurkaczem, mając od niego zaledwie 40 punktów więcej. Ale Hurkacz wciąż ma w zasięgu nawet siódmego Niemca Alexandra Zvereva (3415), do którego traci kolejno 640 punktów. Zdecydowanie bliżej mu jednak w rankingu "na żywo" do ósmego Duńczyka Holgera Rune (3110) i dziewiątego Amerykanina Taylora Fritza (3010), do których Hurkacz traci kolejno 335 i 225 punktów.

Do końca sezonu Hurkacz ma jeszcze wystąpić w trzech turniejach, wszystkich w Europie - ATP 500 w Bazylei, ATP Masters 1000 w Paryżu, a także ATP 250 w Metz. Turniej w Szwajcarii rozpocznie się już na początku przyszłego tygodnia.