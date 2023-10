Ogromna sensacja! Polska tenisistka wyrzuca półfinalistkę Rolanda Garrosa. Co za mecz

30-letnia Katarzyna Kawa (217. WTA) do turnieju w Monastyrze przystąpiła dzięki organizatorom, którzy przyznali jej dziką kartę. Gdyby nie ona, Polka w ogóle w imprezie by nie wystąpiła. Już w pierwszej rundzie Katarzynę Kawę czekało nie lada wyzwanie. Zmierzyła się bowiem z rozstawioną w turnieju z "3", półfinalistką ubiegłorocznego turnieju wielkoszlemowego Rolanda Garrosa i obecnie 38. zawodniczką światowego rankingu - Włoszką Martiną Trevisan.

Szalony mecz Katarzyny Kawy. Prawie 200 miejsc różnicy. Co za trzeci set

Pojedynek był bardzo pasjonujący. Rozstrzygnął się dopiero w trzecim secie. W nim Katarzyna Kawa w piątym gemie przegrała swoje podanie i przegrywała 2:3.

W szóstym gemie miała cztery break-pointy. Ostatniego z nich wykorzystała i doprowadziła do remisu. Doszło do emocjonującej końcówki. Przy stanie 5:5 Kawa obroniła break-pointa i wygrała swoje podanie na przewagi. W dwunastym gemie serwowała 29-letnia Włoszka, by doprowadzić do tie-breaka. Przegrała gema do 15 i to Kawa cieszyła się z wygranej 6:3, 3:6, 7:5.

Mecz trwał dwie godziny, siedemnaście minut. Dla Kawy to pierwsze zwycięstwo przeciwko zawodniczce z czołowej "50" światowego rankingu.

- Do sześciu razu sztuka — Katarzyna Kawa po pięciu porażkach z rywalkami notowanymi w TOP 50 rankingu WTA odniosła najcenniejsze zwycięstwo w karierze. W pierwszej rundzie turnieju WTA 250 w Monastyrze pokonała Martinę Trevisan 6:3, 3:6, 7:5! - napisał na Twitterze Maciej Pochopień, dziennikarz TVP Sport.

Polska tenisistka w 1/8 finału zmierzy się z Włoszką Lucrezią Stefanini (125. WTA), która w I rundzie wyeliminowała swoją rodaczkę Camillę Rosatello (305. WTA), wygrywając 5:7, 6:3, 6:1.

Kawa w Tunezji gra też w deblu. W ćwierćfinale turnieju w parze z Magdaleną Fręch zmierzy się z duetem: Weronika Falkowska/Anna Siskova (Polska, Czechy).

Kawa nieźle spisała się już pod koniec września w Challengerze w Parnie. Dotarła tam do półfinału, w którym przegrała po dwugodzinnym pasjonującym spotkaniu ze Słowaczką Anną Karoliną Schmiedlovą (61. WTA) 5:7, 5:7.