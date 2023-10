O której gra Hurkacz? Kiedy mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK MECZU]

Ostatnie dni zdecydowanie należały do Huberta Hurkacza (11. ATP). I choć w pierwszych dwóch meczach podczas turnieju w Szanghaju z Thanasim Kokkinakisem (66.) oraz Yu-hsiou Hsunem (157.) nie miał zbyt dużo problemów, to w kolejnych z Zhizhenem Zhangiem (59.) i Fábianem Marozsanem (61.) musiał się już jednak mocno wysilić, aby odnieść zwycięstwa. W półfinale gładko wygrał za to z Sebastianem Kordą (23.) 6:3, 6:4, a następnie w finale pokonał wyraźnego faworyta.

ATP Tokio. Hurkacz kiedy mecz? O której godzinie?

Rozstawiony z "piątką" Andriej Rublow awansował do finału, nie tracąc po drodze nawet seta. Spotkanie rozpoczęło się jednak po myśli Hurkacza, który najpierw przełamał rywala, a potem wygrał 6:3. Pomimo tego, że przegrał drugiego seta, to udało mu się utrzymać koncentrację w trzeciej odsłonie i po wyczerpującej końcówce tie-breaka mógł świętować zwycięstwo 6:3, 3:6, 7:6 (8), a tym samym triumf w zawodach ATP 1000.

Polak nie miał jednak zbyt dużo czasu, aby celebrować sukces, ponieważ błyskawicznie wyruszył do Tokio, gdzie powalczy o tytuł w turnieju ATP 500. Hurkacz jest jednym z faworytów zmagań, a poza nim kandydatami do zwycięstwa są m.in. rozstawiony z "jedynką" Taylor Fritz (10.), Casper Ruud (8.) czy Tommy Paul (12.).

Polak w pierwszej rundzie zmagań zagra z Zhangiem, z którym miał okazję wygrać w Szanghaju. Mimo to Chińczyk był bardzo trudnym rywalem, a ostatecznie starcie zakończyło się wynikiem 7:6 (8), 4:6, 7:6 (4). Poza ostatnim meczem obaj mieli okazję zmierzyć się w przeszłości jeszcze raz, kiedy w 2019 roku... w Szanghaju, Polak zwyciężył 7:6 (5), 6:4.

ATP Tokio. O której gra Hurkacz? Czy mecz dzisiaj? [TRANSMISJA TV NA ŻYWO, WYNIK MECZU]

Spotkanie Hurkacz - Zhang odbędzie się już w środę 18 października, a rozpocznie się ok. godziny 4:00 czasu polskiego. Transmisja będzie dostępna na antenie Polsatu Sport oraz w internecie na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia informacji po meczu na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.