Ale sensacja. Faworytka wyrzucona z turnieju. Czarna seria trwa

Polscy kibice na pewno mają w pamięci tegoroczny Roland Garros i zacięty półfinał z udziałem Beatriz Haddad Mai (21. WTA) z Igą Świątek (2. WTA). Po dwugodzinnym boju polska tenisistka wygrała 6:2, 7:6(9-7) i następnie w finale obroniła wywalczone przed rokiem trofeum i sięgnęła po swój czwarty wielkoszlemowy tytuł.

Półfinał w Paryżu był najlepszym wynikiem Brazylijki w historii jej występów w turniejach Wielkiego Szlema. Następnie nieźle prezentowała się w Wimbledonie, ale w czwartej rundzie musiała poddać mecz z powodu problemów zdrowotnych. Od tamtego czasu minęły już trzy miesiące a Haddad Maia nie potrafi nawiązać do występów, którymi zadziwiała w Rolandzie Garrosie.

Od czasu Wimbledonu i przejścia na twardą nawierzchnię na kortach 27-latka rozegrała 12 spotkań, z czego wygrała tylko pięć, a siedem przegrała. W Pekinie odpadła w 1/32 finału, a w Hongkongu w 1/8 finału - w obu przypadkach z niżej notowanymi rywalkami. Ostatnia porażka miała miejsce we wtorkowy poranek czasu polskiego w turnieju WTA 250 w chińskim Nanchang.

Beatriz Haddad Maia nie sprostała o wiele niżej notowanej rywalce

Beatriz Haddad Maia była w nim rozstawiona z numerem jeden i zmierzyła się w pierwszej rundzie z Japonką Nao Hibino (93. WTA). W pierwszym secie szybko przełamała rywalkę i prowadziła już 4:1, a od tego momentu na korcie doszło do festiwalu przełamań z obu stron. Od stanu 4:4 cztery kolejne gemy kończyły się przegraną serwującej i potrzebny był tie-break. W tym Japonka nie dała szans faworyzowanej rywalce i wygrała całego seta 7:6(7-2). Drugi to także wyrównana gra, ale z lekką przewagą Hibino, która co prawda raz przegrała gema przy swoim serwisie, tak dwukrotnie przełamała rywalkę i wygrała drugą partię 6:3 i sprawiła ogromną niespodziankę, eliminując turniejową jedynkę.

Tym samym trwa czarna seria Beatriz Haddad Mai, która od czasu Wimbledonu tylko raz wygrała dwa mecze z rzędu i nie może znaleźć sposobu na o wiele niżej notowane rywalki.

Dzisiaj także Magda Linette (23. WTA) grała w pierwszej rundzie turnieju w Nanchang. Rozstawiona z numerem drugim polska tenisistka zmierzyła się ze znacznie niżej notowaną Waleriją Sawinych (146. WTA). Po trzech setach jednak także pożegnała się z zawodami, przegrywając 5:7, 6:3, 6:7(3).