Linette może nie wystąpić w finale sezonu. Wszystko przez sensacyjną porażkę

Magda Linette (23. WTA) prezentuje w turniejach w Azji nierówną formę. Rozpoczęła od bardzo dobrego występu w turnieju WTA 250 w Kantonie, gdzie dotarła do finału, a później zameldowała się w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie. Od tego momentu jest już tylko gorzej. Zarówno w Zhengzhou, jak i w Nanchang, Polka odpadła już w pierwszej rundzie.

Linette może powalczyć w turnieju Elite Trophy. Jest tylko jeden warunek

Wtorkowy mecz otwarcia w Nanchang przyniósł wiele emocji. Linette zmierzyła się ze znacznie niżej notowaną Waleriją Sawinych (146. WTA). Pierwsza partia padła łupem Rosjanki, a w drugiej wyraźnie lepsza okazała się nasza zawodniczka. To mogło zwiastować pozytywne zakończenie, szczególnie że w trzeciej partii Linette obroniła cztery piłki meczowe. Niestety Polka wypuściła z rąk prowadzenie 6:5 i nie miała zbyt wiele do powiedzenia w decydującym tie-breaku. W efekcie przegrała 5:7, 6:3, 6:7(3) i pożegnała się z rywalizacją.

Ta porażka może Polkę sporo kosztować. Dobry występ w Nanchang mógł jej zagwarantować miejsce w turnieju Elite Trophy, czyli rywalizacji najlepszych zawodniczek sezonu, które nie awansowały do WTA Finals. Obecnie 31-latka zajmuje ostatnie miejsce premiowane awansem z dorobkiem 1811 punktów, ale nie może być jeszcze pewna udziału w rywalizacji w chińskim Zhuhai. Wszystko zależy teraz od Sorany Cirstei (26. WTA). Jeżeli Rumunka wygra turniej w Kluż-Napoce, wyprzedzi Linette w rankingu WTA Race (będzie miała 1885 punktów) i to ona będzie ostatnią zawodniczką, która zakwalifikuje się do Elite Trophy.

Ranking uczestniczek WTA Elite Trophy:

1. Barbora Krejcikova - 2775 pkt (zakwalifikowana)

2. Madison Keys - 2737 pkt (zakwalifikowana)

3. Jelena Ostapenko - 2615 pkt (zakwalifikowana)

4. Ludmiła Samsonowa - 2545 pkt (zakwalifikowana)

5. Wieronika Kudiermietowa - 2460 pkt (zakwalifikowana)

6. Daria Kasatkina - 2410 pkt (zakwalifikowana)

7. Qinwen Zheng - 2275 pkt (zakwalifikowana)

8. Beatriz Haddad Maia - 2230 pkt (zakwalifikowana)

9. Caroline Garcia - 2035 pkt (zakwalifikowana)

10. Donna Vekić - 1815 pkt (zakwalifikowana)

11. Magda Linette - 1811 pkt

12. Sorana Cirstea - 1630 pkt

...

Lin Zhu - dzika karta (zakwalifikowana)

Turniej Elite Trophy powróci do kalendarza WTA po czteroletniej przerwie i odbędzie się w dniach 24-29 października.