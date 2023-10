Na Świątek wylała się krytyka, ale ma naśladowczynie. "Trzeba wytyczyć jakąś granicę"

Iga Świątek nie wystąpi w reprezentacji Polski w finałach drużynowych rozgrywek Billie Jean King Cup w Sewilli. Decyzja naszej najlepszej tenisistki wywołała w polskim środowisku tenisowym spore zamieszanie. Okazuje się, że drogą Świątek poszły także inne gwiazdy kobiecego tenisa.

REKLAMA

Zobacz wideo Była numer 1 uważa, że Iga Świątek może przenieść wszystko z mączki na trawę. Trener Igi: Zgadzam się, jak najbardziej

Amerykanki bez liderek

Poznaliśmy już skład reprezentacji USA na finały w Hiszpanii. Powołanie otrzymały: Danielle Collins, Sofia Kenin, Madison Keys, Sloane Stephens oraz Taylor Townsend. To oznacza, że kraju nie będą reprezentowały dwie najlepsze dziś amerykańskie tenisistki: Coco Gauff i Jessica Pegula.

19-letnia Gauff jest obecnie trzecia w singlowym rankingu WTA, to niedawna mistrzyni US Open. Starsza o 10 lat od niej Pegula jest czwarta w tym samym rankingu. Obie zajmują także ex aequo czwartą pozycję w zestawieniu najlepszych deblistek świata, przygotowanym przez WTA.

Nieobecność tych dwóch zawodniczek to spora strata dla drużyny USA. Jak podchodzi do tego amerykańskie środowisko tenisowe? Jak kibice? - Wiemy, jak to obecnie wygląda w przypadku Pucharu Billie Jean King. Przy tak napiętym kalendarzu trzeba wytyczyć jakąś granicę. Gauff często mówiła o tym, nad czym musi popracować po sezonie. Pegula, która występowała z Gauff w tak wielu turniejach deblowych, również zasługuje na odpoczynek. Ich decyzje są zrozumiałe, kibice w USA nie mają większych pretensji - mówi nam amerykański dziennikarz Chris Oddo z portalu Tennis Majors.

Gauff i Pegula postąpiły podobnie jak Świątek z uwagi na terminarz w końcówce tenisowego sezonu. Wszystkie trzy tenisistki wystąpią od 29 października w zawodach WTA Finals w meksykańskim Cancun. To impreza dla ośmiu najlepszych zawodniczek tego sezonu.

Amerykanie nie są zdziwieni

Dwa dni po zakończeniu Turnieju Mistrzyń ruszają rozgrywki finałowe Billie Jean King Cup. - To mnie wcale nie dziwi, że Gauff i Pegula nie zagrają w finałach BJKC. Przerwa między tymi dwoma dużymi turniejami jest niewielka, to finisz długiego sezonu, a odległość między Cancun a Sewillą jest znaczna. To wszystko wygląda bardzo podobnie jak rok temu - mówi nam komentator CNN Ravi Ubha.

W poprzednim sezonie turniej WTA Finals kończył się w poniedziałek w Fort Worth w USA, a dzień później w Glasgow rozpoczęły się finały drużynowych rozgrywek. W Szkocji nie wystąpiły m.in. Iga Świątek, Jessica Pegula i Barbora Krejcikova, które wcześniej rywalizowały w Stanach.

- Nie zapominajmy też, że zarówno Gauff, jak i Pegula nie wygrały ani jednego meczu w grze pojedynczej czy podwójnej podczas tamtego Turnieju Mistrzyń - przypomina Ubha. Obie amerykańskie tenisistki przegrały wszystkie trzy mecze grupowe w rywalizacji singlowej i jako debel w rywalizacji par. Teraz chcą się skoncentrować wyłącznie na WTA Finals i poprawić niekorzystny wynik z ubiegłego sezonu.

Amerykanie są jednak spokojni w kontekście tegorocznych finałów w Sewilli. - Pod względem składu reprezentacja USA może pochwalić się dwoma mistrzyniami Wielkiego Szlema (Kenin - Australian Open 2020 i Stephens - US Open 2017 - przyp.red.) i dwiema finalistkami (Kenin - Roland Garros 2020 i Keys - US Open 2017). Myślę, że to świetna okazja dla całej piątki na pokazanie się w drużynie narodowej - przekonuje Oddo.

Bez Coco Gauff i Jessiki Peguli Amerykanki i tak będą należeć do grona faworytek. Madison Keys jest obecnie 12. w rankingu WTA, Sofia Kenin 31., Sloane Stephens 39., Danielle Collins 47., a Taylor Townsend 80. Dużo większym problemem dla reprezentacji Polski jest nieobecność Igi Świątek.

Polką powalczą bez Igi Świątek

Pod nieobecność drugiej rakiety światowego rankingu liderką naszej kadry będzie Magda Linette (23.). Powołanie otrzymały także Magdalena Fręch (69.), Katarzyna Kawa (217.) i Weronika Falkowska (321.). To cztery najwyżej sklasyfikowane dziś polskie tenisistki po Idze Świątek.

Niewykluczone, że to nie koniec wycofań. W imprezie WTA Finals wystąpią: Białorusinka Aryna Sabalenka, Iga Świątek, Kazaszka Jelena Rybakina, Coco Gauff, Jessica Pegula, Tunezyka Ons Jabeur oraz Czeszki Marketa Vondrousova i Karolina Muchova. Jedynie Tunezja i Białoruś nie grają w Hiszpanii.

- To zamieszanie jest niefortunne dla całego turnieju i z pewnością zmniejszy oglądalność zawodów na całym świecie. Być może byłoby lepiej, gdyby rozgrywki Billie Jean King Cup kończyły się wcześniej, a ostatni tydzień sezonu to jedynie rywalizacja pomiędzy dwiema drużynami - zastanawia się Oddo.

Finały BJKC potrwają od 7 do 12 listopada. Polki zmierzą się w grupie z Hiszpanią i Kanadą. Amerykanki trafiły na Szwajcarki i Czeszki. W innych grupach są Australia, Kazachstan i Słowenia oraz Niemcy, Francja i Włochy.