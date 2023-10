Tak wygląda najnowszy ranking WTA. Świątek z odjętymi punktami

Iga Świątek traci w rankingu WTA w najnowszym notowaniu. Choć w ostatnim tygodniu Polka nie grała, to odjęto jej znaczną liczbę punktów w zestawieniu. To z kolei sprawia, że jej strata do Aryny Sabalenki wzrosła o około 300 punktów. Nie są to dobre informacje w kontekście walki o numer "1" na światowych listach. Zwłaszcza że do końca sezonu został już tylko jeden turniej - WTA Finals.

