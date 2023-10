Znany portal rozpływa się nad Hurkaczem. W końcu to przyznali. "Nadszedł czas"

Hubert Hurkacz (17. ATP) po raz trzeci w karierze awansował do finału turnieju rangi ATP Masters 1000. W sobotę pokonał Amerykanina Sebastiana Kordę (26. ATP) w półfinale zawodów w Szanghaju. Zwycięstwo przyszło mu dość gładko. Ani razu nie dał się przełamać, a do tego dołożył kapitalny serwis, notując w sumie 14 asów. Wystarczyła mu zaledwie godzina i 17 minut, by zakończyć mecz wynikiem 6:3, 6:4. Po spotkaniu Polak w końcu doczekał się pochwał, jakich dotąd jeszcze nie słyszał.

Hurkacz wśród najlepszych tenisistów świata? Padło zasadnicze pytanie: "Co jeszcze musi zrobić?"

Obszerny wpis na temat naszego tenisisty popełnił na platformie X (dawnym Twitterze) profil Relevant Tennis. - Co jeszcze musi zrobić Hubert Hurkacz, aby wszyscy uznali go za jednego z najlepszych zawodników lat 20. w ATP Tour? - dopytywali jego autorzy, którzy najwyraźniej wyszli z założenia, że Hurkacz jest jednym z najbardziej niedocenianych zawodników w stawce.

Później rozpoczęli całą wyliczankę argumentów, która udowadnia, że z wrocławianinem należy się liczyć. - Trzy lata z rzędu docierał do finałów turniejów Masters 1000, niezmiennie dobrze radząc sobie w tej kategorii. Jako niezawodny zawodnik pierwszej piętnastki ma świetne umiejętności gry przy siatce, jest bardzo inteligentny, ma świetną zwinność, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego wzrost, i mocne uderzenie. Aktywnie pracuje także nad poprawą swojej gry, aby w mniejszym stopniu polegać na tie-breakach, co jest ryzykowne - rozpływają się dalej.

Co za pochwały w stronę Hurkacza. "Czas, aby wszyscy przyznali"

Hurkacz w finałach turniejów ATP Masters 1000 meldował się w 2021 r. w Miami, gdzie pokonał Jannika Sinnera oraz rok później w Montrealu. Wówczas przegrał z Pablem Carreno-Bustą. Teraz jego finałowym rywalem w Szanghaju będzie Andriej Rublow (7. ATP). Relevant Tennis twierdzi, że taka regularność w dochodzeniu do finałów tak wielkich imprez powinna otworzyć oczy nieprzekonanym do talentu Polaka. - Po zdobyciu tytułu Masters 1000 w Miami w 2021 r., niektórzy mogli pomyśleć, że był to przypadek. Dotarcie do drugiego finału, tak jak miało to miejsce w Kanadzie w 2022 r., mogło już pozostawić nieco wątpliwości. Jednak po dotarciu do trzech finałów w trzech różnych turniejach nadszedł czas, aby wszyscy przyznali, że Hubert Hurkacz to nie tylko "cud jednego sezonu", to niewątpliwie jeden z najlepszych graczy w tourze - puentuje profil.

Finał turnieju w Szanghaju z udziałem Huberta Hurkacza odbędzie się w niedzielę 15 października o godz. 10:30 polskiego czasu. Polak ma szansę na siódmy tytuł w karierze.