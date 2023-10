Hurkacz w finale turnieju w Szanghaju! Co za mecz. Dominacja

Hubert Hurkacz miał szansę na to, by po raz drugi w tym sezonie zameldować się w finale turnieju ATP, po raz pierwszy od lutego i zawodów w Marsylii. Polak mierzył się na korcie centralnym w Szanghaju z Amerykaninem Sebastianem Kordą i wyeliminował go w 76 minut, gładko wygrywając w dwóch setach. To była totalna dominacja na korcie ze strony Hurkacza, który ani razu nie dał możliwości Kordzie do tego, by go przełamać.

3 screen: Polsat Sport Otwórz galerię Na Gazeta.pl